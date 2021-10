Mauvaise évaluation du risque en raison de l’excès de liquidité : Dinesh Khara, président, State Bank of India

“Pendant Covid, la demande a certainement été affectée et, espérons-le, avec la reprise de l’économie, la demande devrait être de nouveau sur les rails.” (fichier image)

La demande des entreprises doit se redresser pour que la croissance du crédit s’accélère, a déclaré Dinesh Khara, président de la State Bank of India, à Shritama Bose dans une interview. Il y a eu une tendance à mal évaluer le risque au milieu d’un excès de liquidités, ajoute-t-il. Extraits édités :

La croissance du crédit est devenue un grave problème pour le secteur bancaire. Que faudrait-il pour qu’il reparte des niveaux actuels de 6 à 6,5 % ?

La croissance du crédit est également le reflet de l’économie réelle. Il y a plusieurs raisons que nous avons vues dans le passé. Près d’environ Rs 2 lakh crore de désendettement s’est produit dans le secteur des entreprises et, naturellement, cela a eu un impact sur la croissance du crédit. Ainsi, même si nous augmentons de 12 à 14 % dans le commerce de détail, cela n’apparaîtra pas dans la croissance du crédit du secteur bancaire si le crédit aux entreprises ne progresse pas.

Nous avons également observé que pour les grandes entreprises, les limites sanctionnées sont restées inutilisées à hauteur d’environ 30 %. De même, pour le secteur des entreprises moyennes, les limites de crédit sont restées inutilisées à hauteur d’environ 25 %. Même pour les prêts à terme, etc. que nous sanctionnons, les limites inutilisées peuvent atteindre 25 à 30 %. Pendant Covid, la demande a certainement été affectée et, espérons-le, avec la reprise de l’économie, la demande devrait être de nouveau sur les rails.

En août, le gouvernement avait annoncé qu’il y aurait une nouvelle série de programmes de sensibilisation au crédit en octobre. Comment planifiez-vous cela?

Nous travaillons tous sur les détails du programme de sensibilisation et très prochainement, nous devrions être en mesure de l’annoncer sous l’égide de l’IBA (Indian Banks’ Association).

L’objectif serait d’encourager les gens à emprunter et de générer une demande avec la commodité des fonds disponibles sous forme de prêts. Ce sera pour tous les segments.

Les prix ont atteint le plancher sur le marché de gros. Comment élaborez-vous votre stratégie sur un tel marché ?

Naturellement, il faut décider jusqu’à quel niveau il faut aller. C’est quelque chose sur lequel nous avons déjà pris notre décision. La tarification comporte plusieurs éléments : le coût des ressources, la prime de risque que nous attribuons, sur la base de laquelle nous arrivons au prix qui devrait être proposé. Nous sommes tout à fait conscients des différentes dynamiques des prix et, par conséquent, nous proposons des prix qui devraient prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes.

Quelle est votre vision de la liquidité ? Est-ce que cela nuit aux marges ?

Le système est toujours en mode excédentaire. Dans un avenir prévisible, nous ne voyons aucun défi en termes de liquidité. Il y a suffisamment de liquidités pour répondre aux besoins de crédit des clients. Je peux très bien voir qu’il y a une sorte de mauvaise évaluation du risque en raison de l’excès de liquidité, mais finalement c’est un appel pris par chaque banque en fonction de sa réflexion sur la croissance du bilan. Ce seraient les raisons pour lesquelles ils optent pour un type particulier de prix.

Quelle est la persistance du stress induit par le Covid dans les petits comptes ?

Je donnerais l’exemple du premier trimestre de l’exercice en cours où il y a eu un confinement annoncé pour différentes villes et il y a eu des restrictions de mobilité pendant près de deux mois. Cela a affecté la capacité de nos gens à effectuer des collectes. Mais à compter du 16 juin, lorsque les restrictions de mobilité ont été assouplies, nos employés ont pu tendre la main aux clients et nous avons constaté un recul important. L’efficacité de la collecte s’est améliorée pour le système dans son ensemble ainsi que pour nous. Cela ne nous pèse pas trop, mais nous devons être vigilants et actifs pour que l’efficacité de la collecte soit la meilleure.

Avec la forte concurrence sur le segment du crédit immobilier, assurez-vous la qualité du crédit ?

Le prêt se fait sur la base des cotes de crédit, qui sont assez fiables. Même dans le cas contraire, nous avons une marge suffisante dans notre ratio prêt/valeur, qui tient compte de la volatilité observée dans les prix. Ainsi, nous ne sommes pas trop inquiets de la complexion risque du portefeuille avec la baisse des taux d’intérêt.

Quels sont vos plans pour Yono et quelle part de l’activité en découle ?

Nous avons renforcé Yono au fil du temps. Ce n’est pas seulement pour la vente au détail, nous avons Yono Business, Yono Agri et Yono Global. Nous travaillons sur tous ces composants et essayons de voir comment nous pouvons au mieux faciliter les trajets du client et rendre l’application de plus en plus intuitive. Au cours de l’exercice en cours, nous avons déboursé environ 9 000 crores de roupies de prêts personnels pré-approuvés à environ 4,5 lakh-odd clients. Nous avons sanctionné environ 8 000 prêts immobiliers totalisant environ 6 000 crores de roupies et plus de 10 prêts d’or agricole lakh totalisant plus de 15 000 crores de roupies. Nous avons examiné les cartes de crédit Kisan d’une valeur de 5 000 crore Rs à environ 3,5 clients lakh avec l’aide de Yono. Nous avons vendu des fonds communs de placement d’une valeur de Rs 4 700 crore et 1,28 lakh de polices d’assurance-vie. Nous avons également vendu des polices d’assurance contre les accidents personnels de 21,72 lakh, totalisant une valeur de Rs 123 crore de prime.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.