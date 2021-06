Mauvaise garantie bancaire: Finmin demandera l’approbation du Cabinet pour Rs 31 000 cr-plan

L’ARCL devrait acquérir les actifs stressés à leur valeur nette comptable en offrant 15 % d’avance (en numéraire) et le reste (85 %) en SR.

Le ministère des Finances pourrait bientôt demander l’approbation du Cabinet pour un plan visant à offrir une garantie souveraine à la mauvaise banque proposée, qui devrait coûter au gouvernement 30 600 crore de roupies sur cinq ans.

“La proposition pourrait être soumise au Cabinet pour approbation très prochainement”, a déclaré une source. Le gouvernement offrira une garantie sur les reçus de garantie (SR) émis par la National Asset Reconstruction Company (NARCL) tout en acquérant des créances douteuses auprès des prêteurs.

L’IBA, qui a fixé le coût de la garantie du gouvernement à 30 600 crores, travaille sur les détails et NARCL serait bientôt opérationnel.

Un banquier de premier plan avait déclaré la semaine dernière à FE que le coût pour le Trésor public ne dépasserait pas ce montant, car les perspectives de récupération de certains des prêts irrécouvrables semblent prometteuses.

Bien que le gouvernement ait soutenu la création de la NARCL, il n’y insufflerait pas de capitaux ; à la place, les banques participantes investiraient les fonds propres. Néanmoins, il devrait donner une garantie sur les SR, ce qui rendra le processus de résolution plus viable et attrayant.

Plus tôt, le secrétaire aux services financiers, Debasish Panda, avait déclaré que les banques auraient la possibilité de transférer plusieurs gros actifs stressés (d’au moins Rs 500 crore chacun) d’une valeur initiale de Rs 2,25 lakh crore à la NARCL. L’IBA élabore également une « stratégie de sortie » pour les comptes qui restent en suspens même après cinq ans.

Une fois le prêt irrécouvrable résolu, la réalisation pour la banque concernée serait synchronisée avec son intérêt SR dans cet actif.

Sur les 101 actifs non productifs (NPA) initialement examinés, les banques se sont concentrées sur 22 comptes s’élevant à environ Rs 89 000 crore pour le transfert à la NARCL au cours de la première phase.

