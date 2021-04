Mauvaise gestion de la couronne: est-il temps que les «têtes roulent» à la fois au centre et aux états?

Corona 2ème vague en Inde

Par le Dr Suresh Singh

L’Inde est maintenant dans une situation très malheureuse. À partir d’une image de l’un des meilleurs pays au monde pour gérer la 1ère vague de pandémie Corona, le pays est maintenant en train de tomber comme l’un des pires gérés de la 2ème vague. Lors de la 1ère vague, il y avait de nombreuses lacunes. Cependant, ceux-ci sont tolérables compte tenu de l’immensité du pays, de la taille de sa population et du manque d’expérience.

Mais dans la 2ème vague, on s’attendait à ce que le pays se débrouille beaucoup mieux car nous avons suffisamment d’expériences de la 1ère vague. Mais ce n’est pas le cas, il manque de nombreux liens. On peut le voir dans les variables suivantes des mesures de contrôle Corona en Inde:

Manque d’installations générales mais essentielles – Manque de lits d’hôpital, manque d’installations de test, résultats des tests qui prennent du temps, manque d’USI, manque d’oxygène, manque de ventilateurs, Remdevisir pour sauver des vies, moins de terrains de crémation, patients décédés sans l’assistance d’un médecin, non-disponibilité du personnel médical, etc. et etc. On peut ajouter et ajouter dans la liste. Tous ceux-ci sont montrés dans diverses télévisions / journaux / rédactions nationales en direct, etc. Par conséquent, les États / les gouvernements centraux. ne peut pas les cacher. Ce serait un exercice en vain. Ce que j’essaie de souligner, c’est que nous n’avons rien appris, même dans ces petites mais importantes choses de la 1ère vague.

Incapacité à saisir en temps opportun la 2e vague– Pour l’épidémiologie pratique, l’augmentation quotidienne des cas corona + ve est la marque de la surveillance. Le déclin progressif de l’Inde a commencé à partir de novembre de l’année dernière et a atteint son apogée le 10 mars de cette année avec <20 000 cas. L'ascension progressive commence à partir du 11 mars avec> 20 000, puis avec une multiplication par deux pour atteindre> 40 000 en 10 jours le 20 mars de cette année. Dans une autre semaine, il y a une multiplication par 3 avec> 60 000 par jour. Encore une fois dans 1 semaine, une augmentation de 4 à 5 fois dans la fourchette de 80 000-1lakh est observée. La hausse subséquente est> 1 lakh depuis le 5 avril (sauf 1 jour), atteignant une multiplication par 7 le 10 avril avec 1, 45.384. Le chiffre magique d’augmentation par 10 de> 2 lakhs est le 15 avril et continue ainsi. À la mi-mars, un traitement approprié aurait été conseillé et administré en conséquence à la fois par les États et par le centre. Cependant, il y a un blâme. Les Indiens aimeraient que tous les partis politiques / politiciens s’unissent et combattent cette menace sur un pied de guerre.

Écart entre la demande et l’offre de vaccins: Il existe certainement un écart entre la demande et l’offre de doses de vaccin. Lorsque 2 vaccins ont été approuvés en janvier de cette année, nous avons constaté des erreurs de calcul de la dose de vaccin requise. Les sociétés Covaxin et Covishield auraient reçu un calendrier pour un objectif de production clair basé sur une technique de gestion du matériel solide. Ce n’était pas le cas et cela ne se produit toujours pas. Maintenant, il y a une bagarre entre les États et le centre concernant moins d’offre et une offre adéquate se blâmant ouvertement.

Lacune dans le choix du vaccin: Lorsque des États moins peuplés comme les États-Unis et le Royaume-Uni, etc. ont exigé des entreprises approuvées d’énormes doses de vaccins indiquant leur objectif de vaccination dans le temps, nous sommes simplement laissés loin derrière dans ce domaine. Bien sûr, nos 1er et 2ème objectifs sont raisonnables et méritent des éloges. Mais une fois que nous avons vu la cible tomber, le pays aurait dû opter pour la vaccination universelle avec choix de vaccin. J’ai donné une analyse détaillée de 4 choix de vaccins à savoir Covaxin, Covishield, J&J et Sputnik V dans la colonne précédente et je ne le répéterai pas.

Je suis convaincu que Sputnik V` est déjà approuvé et que J&J est sur le point d’être importé.

Couverture vaccinale en termes de pourcentage de population: En termes de population totale couverte qui a reçu toutes les doses prescrites par le protocole de vaccination, (source: Our World in Data – 16 avril année en cours), l’Inde est au 18e rang parmi les pays du monde avec 1,1%. Comparez-le avec 24,1% des États-Unis, 13,2% du Royaume-Uni, 5,5-8,4% des pays de l’UE et 3,9% de la Russie. En termes de population ayant reçu au moins 1 dose, l’Inde a couvert 7% de la population, contre 48% au Royaume-Uni, 38% aux États-Unis, 20% en Allemagne et 5% en Russie. Les États-Unis prévoient de couvrir 50% de la population d’ici le 10 mai et 90% d’ici le 26 juillet.

Cependant, en termes de charge vaccinale administrée, l’Inde est au 3e rang avec 119,94 millions après la Chine (187,36 millions) et les États-Unis (202,28 millions). Nos managers Corona, aimés du style européen et américain, ne doivent pas s’en vanter car il s’agit de la donnée la moins sensible. Rappelez-vous, sur 7,86 habitants dans le monde, l’Inde compte 17,5% contre 17,9% en Chine, 4,22% aux États-Unis, 1,07% en Allemagne, 0,87% au Royaume-Uni et 0,84% en France.

Données sensibles: La population réelle couverte soit par dose totale soit par dose unique est la variable la plus sensible et peut être considérée comme telle. J’ai souligné à plusieurs reprises que Dieu ne saura que combien de temps il faudra au pays pour couvrir 70% de la population pour avoir un semblant d’immunité de troupeau (communautaire).

Côté positif et négatif: Récemment, l’Inde a récemment augmenté sa population vaccinale d’environ 20 à 40 lakhs par jour au début du mois d’avril, un bon indicateur en effet. Heureusement et étonnamment, les gens ont commencé à se précipiter vers les centres de vaccination après la deuxième vague en raison de la peur de la psychose et de l’oubli des effets secondaires de la coagulation. Cependant, les tests restent statiques avec environ 11-15 lakhs par jour ce mois-ci malgré l’appel de PM à les améliorer en particulier par le test RT-PCR. Il indique de plus en plus de cas cachés et asymptomatiques qui se propagent de plus en plus.

Ne pas partager de données avec le public: Selon un virologue travaillant comme professeur au CMC, Vellore, prenant la norme européenne, l’Inde devrait avoir 320 caillots sanguins sur 80m Covishield déjà utilisés et 3.000 caillots sur les doses ciblées de 300m. Selon une source, une équipe de médecins du Kerala a mené une enquête auprès de 5 000 agents de santé en Inde sur une semaine et a constaté que 65,9% soit (66%) avaient au moins un syndrome post-vaccinal. La plupart sont liés au vaccin Covishield. Au 4 avril 2021, un total de 222 cas de caillot (169 CVST et 53 Splanchnic VT ont été signalés sur environ 34 millions de personnes vaccinées contre la pop avec 18 décès dans l’Espace économique européen. Le niveau de risque est de 1 sur 1 à 2,5 lakh. En Australie, 2 des cas de coagulation sanguine ont été trouvés à 1 sur 3,5 lakh.

En ce qui concerne le vaccin J & J, les États-Unis ont trouvé 6 femmes avec une faible numération plaquettaire sur 6,8 millions de doses, par conséquent les autorités ont mis une pause le 13 avril.

Cependant, les avantages l’emportent de loin sur les effets secondaires. Je ne vois aucune région pour ne pas partager les données sur les effets secondaires, y compris la mort. Cela permettra aux gens d’avoir le choix du vaccin et d’améliorer par la suite le processus de vaccination. Et les doutes persistants seront dissipés une fois pour toutes.

Incapacité des diverses associations de spécialistes à cristalliser des opinions indépendantes: Dans les domaines critiques, diverses associations de médecins telles que la santé publique, l’épidémiologie, l’administration hospitalière, la microbiologie, les virologues, les pédiatres, etc. ont complètement échoué à cristalliser une opinion indépendante dans des domaines critiques et n’ont absolument pas réussi à influencer le processus décisionnel du gouvernement. Pourquoi ne blâmer que les bureaucrates.

Aperçu du traitement: Après avoir donné un bref aperçu du scénario actuel, permettez-moi de donner un aperçu du traitement comme ci-dessous:

«Les têtes doivent rouler»: Pour le désordre actuel de la 2e vague, il est temps que les «têtes roulent» à la fois au centre et aux états; il s’applique aussi bien aux bureaucrates qu’aux médecins et aux régulateurs des médicaments. Bien que ces équipes consultatives au niveau des états / centres (appelez-les de n’importe quel nom) ont accompli d’immenses travaux louables, la perte de la nation l’emporte de loin sur le gain. Sinon, l’Inde n’aurait pas été dans une telle situation.

Seulement objectif – vacciner autant que possible. Pour cela, donnez le choix du vaccin, la vaccination ouverte à tous les plus de 18 ans (15 ans et plus peuvent également être envisagés compte tenu de l’augmentation du nombre d’enfants touchés) et des services 24 × 7 lorsque des installations sont disponibles. Quatre choix de vaccins, j’ai déjà analysé 4 vaccins plus tôt, en donnant des raisons. En fait, c’est notre droit fondamental. Je me demande souvent où sont les sommités juridiques de notre pays qui peuvent le mettre en avant auprès de nos PM / autorités concernées!

Objectif à court terme: Déclarez un verrouillage de 14 jours dans un hotspots corona – villes, villages, localités. En bref, il ne s’agit que de déclarer une zone de quarantaine et de faire des SOP. Par cela, j’entends une enquête totale, des tests totaux, un traitement approprié à un endroit approprié et des mesures préventives appropriées, ce que l’on appelle la trace, le test, le traitement et les SOP. Par cela seul, nous pouvons sauver le verrouillage d’un autre pays. À l’heure actuelle, seuls 2 états / lieux ont un arrêt total. En ne le faisant pas à temps (mi-mars), le virus s’était déjà propagé dans de nombreux États et continuera de se propager. C’est sous nos yeux, on peut facilement le voir. C’est aussi le seul moyen d’empêcher le verrouillage total du pays.

Espérons que les autorités le prennent comme un retour d’information, et non comme une critique, afin de repenser l’ensemble du programme national de contrôle de la couronne.

(L’auteur est l’ancien directeur de la santé de Manipur, spécialiste de la santé publique et boursier de l’OMS (Pays-Bas et Royaume-Uni). Courriel: drsuresh2059@gmail.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

