Mauvaise nouvelle aux Los Angeles Lakers : Talen Horton-Tucker va se faire opérer

Le gabarit les Lakers de Los Angeles Il est très large et compte un large éventail d’acteurs précisément à cause de circonstances comme celle-ci. Les blessures et les problèmes physiques sont une constante en NBA et la franchise californienne a déjà subi la première de toutes.

Talen Horton-Tucker il devra subir une intervention chirurgicale pour se faire opérer du ligament du pouce de sa main droite et sera en congé indéterminé pour Frank Vogel pendant plusieurs semaines. Sans aucun doute, un revers qui l’empêchera d’être avec l’équipe lors de la première moitié du championnat.

Le gardien des Lakers Talen Horton-Tucker a un ligament déchiré au pouce droit et subira une intervention chirurgicale, selon des sources @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 11 octobre 2021