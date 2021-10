Mauvaise nouvelle pour Alaba alors que l’Autriche tombe aux mains du Danemark

Le Danemark volait. Ils avaient besoin d’une victoire dans ce match pour assurer leur place à la prochaine Coupe du monde, et à juste titre, car ils étaient la meilleure équipe de ce groupe. L’Autriche sur le papier était la deuxième meilleure équipe, et ce n’était pas serré. Cependant, contrairement au Danemark, les Autrichiens avaient gravement sous-performé lors des qualifications. L’Ecosse et Israël étaient actuellement devant eux alors que l’Autriche occupait une triste quatrième place au classement. Seules les îles Féroé et la Moldavie placées sous eux. Ils se sont retrouvés dans le besoin de tirer quelque chose de ce match pour avoir une chance de garder leurs propres espoirs de Coupe du monde. L’homme de Madrid, David Alaba, a de nouveau été capitaine de l’équipe et a de nouveau été opéré du côté gauche – mais cette fois dans une configuration beaucoup plus offensive d’un dos cinq avec des arrières en place pour pousser plus haut sur le terrain.

Si ce match avait été joué plus tôt dans la campagne de qualification, alors cette performance autrichienne aurait été parfaitement acceptable. L’équipe adverse a vu suffisamment le ballon, créé un bon nombre d’occasions et gardé les choses aussi égales que possible contre la meilleure équipe du groupe. Alaba lui-même a eu un jeu sobrement bon sans causer aucun des chocs qu’il aurait aimé. Malheureusement pour l’Autriche, c’était un jeu décisif et ils n’ont pas pu s’imposer suffisamment au Danemark. Les Danois jouaient assez bien eux-mêmes, et en seconde mi-temps, Joakim Mæhle, apparemment toujours en forme, a mis les hôtes en tête avec une frappe basse frappée pour la première fois dans le coin inférieur. C’était suffisant pour sortir d’une affaire aussi étroite, à la grande joie de la nation d’origine. Alors que le Danemark s’est qualifié, l’Autriche n’a presque pas eu de chance puisque l’Écosse et Israël ont remporté leurs matchs. Les deux premières places les plus importantes sont désormais hors de portée, mais un barrage peut toujours être atteint en fonction de leur classement en UEFA Nations League – ils doivent donc se fier aux résultats ailleurs. Pour Alaba, avec la nouvelle du retour de Ferland Mendy de blessure pour le Real Madrid – peut-être que son temps à gauche sera réduit à des pauses internationales uniquement à partir de maintenant.