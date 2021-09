Mauvaise nouvelle pour Bitcoin ? OK tant qu’ils épellent correctement le nom | par Mark Helfman | sept. 2021

Hier, Crypto Twitter a transmis un étrange éditorial anti-bitcoin et les sénateurs américains se sont relayés pour dénigrer la crypto lors d’une audience du Congrès.

Rien de nouveau.

Au cours des derniers mois, nous avons vu les gros titres sur les mineurs chinois, les lois américaines sur la cryptographie, Coinbase Lend, Uniswap, Tether, la fraude, les amendes et les marchés baissiers.

Elon Musk a qualifié Dogecoin d’agitation dans Saturday Night Live et Tesla a déclaré que le bitcoin était mauvais pour l’environnement.

Un hit sur les pièces mèmes a fait la une de la section Sunday Business d’un grand journal américain, le New York Times. CNBC exécute des segments cryptographiques tout le temps. Les banquiers déchirent l’industrie en lambeaux apparemment à chaque tournant.

Mon ancien patron – un ancien lobbyiste – m’envoie régulièrement des articles de mise en garde sur la cryptographie parce qu’il pense que je suis un « spéculateur ».

(D’accord, boomer.)

Ensuite, il y a celui de @_checkmatey_.

Cela me rappelle quelque chose que Dale Carnegie a écrit :

“Personne ne donne un coup de pied à un chien mort.”

Chaque couverture, même négative, prouve que la crypto-monnaie est toujours vivante. Comme le disent les médias, il y a un « intérêt public » à le couvrir. Il obtient des clics. Ça se vend.

Et c’est tout ce qu’il faut faire. Quand les médias parlent de crypto, cela sensibilise. Cela incite les gens à y prêter attention, même s’ils ne savent pas pourquoi ils doivent le faire.

Pour les personnes qui n’aiment pas la crypto, le FUD confirme ce qu’ils croient déjà.

Feront-ils quelque chose de différent d’entendre de mauvaises nouvelles que s’ils n’avaient jamais rien entendu du tout ?

Nan.

Pour les personnes qui, autrement, ne penseraient même pas à la cryptographie, chaque mention la fait paraître plus légitime, réelle et mérite réflexion.

Cela signifie-t-il qu’ils vont ouvrir un compte Coinbase aujourd’hui ?

Non. Certains d’entre eux ne se soucieront toujours pas assez de faire l’effort. Beaucoup hausseront les épaules et l’ignoreront. “Oh, il y a encore ce truc de peu d’argent.”

Mais quelques-uns vont approfondir. Peut-être juste une recherche Google ou une question à l’un de leurs amis crypto lors d’un cocktail. C’est bon. De quoi attiser leur curiosité.

Une fois que les prix augmenteront assez longtemps pour que les gens pensent que les prix continueront d’augmenter, ou assez haut pour que quelqu’un écrive un article sur la façon dont tout le monde s’enrichit, ces gens commenceront à acheter. Ils peuvent même vous appeler ou vous envoyer un SMS à ce sujet.

Après avoir acheté, le prix augmentera un peu plus et les haussements d’épaules suivront.

« Bien sûr, je vais mettre quelques shekels. On ne sait jamais, n’est-ce pas ? Sarah a gagné de l’argent avec, peut-être que je peux aussi.

Cela vous semble-t-il familier ?

C’est la façon dont le bitcoin a grandi depuis sa création, chaque boom parabolique attirant un groupe plus large et plus diversifié de hausseurs d’épaules curieux.

Chaque boom amène également un groupe plus large et plus diversifié de médias publiant de mauvaises nouvelles et une couverture négative.

Bienvenue. Le célébrer. Sans cette attention, vous n’auriez probablement jamais entendu parler du bitcoin non plus.

Personne d’autre non plus.