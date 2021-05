Mauvaise nouvelle pour certaines personnes qui voulaient voir Kate McKinnon jouer Carole Baskin

Joe Exotic est basé sur la deuxième saison du podcast Over My Dead Body de Wondery. Kate McKinnon jouera la passionnée de grands chats Carole Baskin, tandis que Cameron Mitchell jouera lui-même le Tiger King, Joe Exotic. Dans la série, Carole «apprend que son compagnon amoureux des animaux exotiques» Joe Exotic élève et utilise ses grands félins à des fins lucratives. Elle entreprend alors de le fermer, ce qui incitera une rivalité entre les deux. Cependant, comme la plupart le savent maintenant, Carole a son propre passé sombre et «quand les griffes sortiront», Joe ne reculera devant rien pour l’exposer.