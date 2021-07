Mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent voir le Pingouin de Colin Farrell dans The Batman | Divertissement

Colin Farrell a révélé que son apparition en tant que Pingouin dans le film The Batman n’aura pas beaucoup de temps à l’écran.

Après de nombreux arrêts dus au Coronavirus, il semble que l’on verra enfin The Batman en salles début 2022, un film dans lequel Robert Pattinson sera le nouvel acteur qui incarne le Chevalier noir et dont la parcelle sera située dans les premières années de Bruce Wayne comme justicier à Gotham.

Bien que peu de détails sur le film le batman, Oui qui a été confirmé la présence de quelques méchants populaires de DC comics, tels que Riddler (Enigma), Catwoman ou le Pingouin.

Cependant, il semble que la présence du Pingouin ne durera pas très longtemps à l’écran. Cela a été confirmé Colin Farrell dans une récente interview (via Movieweb), où il a commenté que le pingouin il n’apparaîtra que dans quelques scènes.

“Je n’y suis que pour cinq ou six scènes, donc j’ai hâte de voir le film parce que ma présence ne le gâchera pas”, a commenté l’acteur. “C’est un cadeau pour moi. Je vais me sentir un peu mal à l’aise pendant les putains de neuf minutes dont je dispose et après le reste, j’ai hâte de voir comment Matt Reeves a donné vie à ce monde.”

Outre Pattinson et Farrell, le casting de The Batman mettra en vedette des acteurs Paul Dano (The Guilty, Okja) en tant que Riddler, Zoé Kravitz (Vienne et les Fantômes, Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald) en tant que Catwoman, John Turturro (The Plot Against America, Transformers: The Last Knight) dans le rôle de Carmine Falcone, Jeffrey Wright (Pas le temps de mourir, Westworld) en tant que commissaire James Gordon et Andy Serkis (Presque impossible, Black Panther) comme Alfred Pennyworth, entre autres.

Si tout va bien, Le film Batman sortira en salles le 4 mars 2022.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.