Mauvaise nouvelle pour Google Stadia alors qu’un autre cadre quitte l’entreprise

Image : Google

L’année dernière n’a pas été géniale pour Stadia, le service de streaming de jeux de Google. Et maintenant, son directeur des jeux quitte pour rejoindre une autre partie de Google. Cela fait suite à d’autres sorties très médiatisées de Stadia plus tôt cette année et semble indiquer que Google a vraiment fini de créer ou de financer des jeux exclusifs pour son service de jeux naissant.

Tel que rapporté par ZDNet, Jack Buser quitte Google Stadia le 13 septembre. Il était le directeur des jeux du service de streaming, ayant travaillé sur Stadia pendant environ cinq ans. Buser, qui avant tout cela a passé une décennie chez PlayStation à travailler sur PS Home et PS Plus, a aidé Google Stadia à développer des partenariats avec des développeurs de jeux et des éditeurs. Comme le souligne ZDNet, son passage à la division Cloud de Google signale un changement dans la stratégie de jeu de la société de recherche. Au lieu de se concentrer sur les exclusivités et les jeux originaux pour Stadia, la plate-forme et les services cloud de Google seront utilisés comme outil et option de distribution pour d’autres sociétés de jeux tierces.

Google a expliqué à ZDNet que cela était bon pour Stadia, faisant de ce départ un moyen d’apporter « de nouvelles opportunités de partenariat et de produits » à la fois à Stadia et aux services cloud globaux de Google. Mais il est difficile de voir un autre vaisseau de haut niveau de Google Stadia comme une bonne chose, surtout après que de nombreux autres cadres et travailleurs ont quitté l’entreprise au cours de la dernière année, y compris des personnalités de premier plan comme la conceptrice de jeux Jade Raymond et l’ancien chef de Stadia Produit, John Justice. Raymond, avec d’autres anciens de Google Stadia, a formé un nouveau studio de développement et s’est rapidement associé à PlayStation pour travailler sur une nouvelle adresse IP.

En février 2021, Google a brusquement fermé ses studios de jeux internes, une grande indication que la société avait perdu confiance dans ses plans initiaux pour Stadia et voulait changer les choses. La société avait, juste la semaine avant la fermeture, salué les progrès réalisés par les studios sur les différents jeux en cours de développement. À peu près à la même époque, il a été signalé que le lancement de Google Stadia en 2019 avait sous-performé son objectif de vente par des centaines de milliers d’utilisateurs, malgré des dépenses de « dizaines de millions de dollars » pour sécuriser les ports de grands jeux à succès comme Red Dead Redemption II.

Lire la suite: Tout ce qui s’est passé dans l’affaire Epic vs Apple

Les choses ont été si mauvaises pour Google Stadia que lors du procès Epic contre Apple, les avocats et les témoins semblaient incapables de répondre clairement à la question de savoir si Google Stadia fonctionnait toujours ou non.

G/O Media peut toucher une commission

Bien qu’il soit certainement possible que Google Stadia vivra pendant des années, il est clair que les plans de Google pour le service ont changé après son lancement terne. Ce n’est plus une plate-forme pour des jeux exclusifs et de nouvelles expériences originales. Au lieu de cela, il semble de plus en plus probable que Stadia vivra en tant que plate-forme que d’autres entreprises pourront utiliser. Ou il se trouvera un endroit agréable dans le cimetière de Google en constante croissance.

Pendant ce temps, Google Stadia fait face à la concurrence de l’option de streaming Game Pass de Xbox, de PS Now et du service de streaming de jeux Luna d’Amazon.