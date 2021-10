Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix : les prix montent d’un et deux euros à partir d’aujourd’hui | Divertissement

Nous avons commencé la semaine avec de mauvaises nouvelles et la hausse attendue des tarifs Netflix se réalise avec un et deux euros de plus.

Comme prévu, Netflix continue d’augmenter les prix et c’est la troisième fois que cela se produit. Le service de streaming, comme la plupart des concurrents, augmente ses tarifs au fil du temps, une fois qu’il a établi la base d’abonnés, et à partir d’aujourd’hui, le 11 octobre, il est temps de payer plus.

Selon l’entreprise, cette augmentation est justifiée par le fait que le service de streaming s’améliore d’année en année et par les investissements qu’il nécessite tant en termes d’infrastructures que de productions. Une optimisation qui s’accompagne de l’expansion de Netflix dans d’autres pays.

Cette augmentation des coûts Cela affecte deux des plans que vous avez et un et deux euros supplémentaires sont ajoutés, bien que le plan le plus basique conserve son prix. La dernière fois qu’un changement similaire a été apporté, c’était en juin 2019.

Les nouveaux tarifs sont déjà mis à jour sur la même page Netflix, où vous pouvez voir que le prix du forfait de base reste à 7,99 euros.

En échange, le forfait standard qui coûtait auparavant 11,99 euros passe à 12,99 euros; c’est-à-dire qu’un euro devient plus cher. N’oubliez pas qu’avec cela, vous pouvez voir la plate-forme sur deux écrans simultanément et ajoute la possibilité que le contenu soit en HD.

Concernant le forfait premium, le plus avancé qui ajoute la possibilité de le voir sur 4 écrans simultanément et en 4K, il monte de deux euros et passe de 15,99 à 17,99 euros.

Selon l’entreprise, les prix sont modifiés immédiatement pour les nouveaux abonnés, mais ceux qui sont déjà clients recevront des notifications concernant cette nouveauté à partir de la semaine prochaine.

Bien que les augmentations de prix des services ne soient jamais bien perçues, il est entendu que Netflix continue d’augmenter en termes de fonctions applicatives et aussi produit plus de contenu dans les pays où il est basé. Dans ce dernier cas, le cas de l’Espagne est plus que clair.

Quoi qu’il en soit, sur Netflix, ils observent que Disney + continue de croître et HBO Max est toujours en plein atterrissage mondial. Les temps vont être plus compliqués pour cette plateforme, nous espérons qu’ils seront également unis pour continuer avec le grand nombre de premières hebdomadaires qu’elle réalise.