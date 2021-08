Mauvaise nouvelle pour les joueurs – le nouveau RX 6600 XT peut être incroyablement bon en cryptomining

L’AMD RX 6600 XT n’a même pas une semaine et il est déjà épuisé chez les principaux détaillants, comme toutes les autres cartes graphiques. Mais si de nouveaux rapports sur son hashrate de cryptomining sont vrais, cette carte pourrait être encore plus difficile à trouver dans les semaines et les mois à venir.

Selon l’utilisateur de Reddit Trollatopoulous (signalé par Wccftech), la dernière carte graphique de milieu de gamme d’AMD a les meilleures performances de cryptominage de toutes les cartes graphiques à ce jour.

6600_xt_is_lowkey_the_best_mining_gpu_in_history de r/Amd

Alors qu’un hashrate de seulement 32MH/s peut ne pas sembler beaucoup à côté des 125MH/s du RTX 3090, les performances de cryptomining ne concernent pas seulement la puissance brute. Toutes ces plates-formes minières ont besoin d’électricité pour fonctionner et plus le GPU est puissant, plus il aura besoin d’énergie pour extraire le bitcoin, l’ethereum ou toute autre crypto-monnaie. À moins que vous ne voliez de l’électricité, vous devrez payer pour cette consommation d’électricité, et les coûts de l’électricité sont une variable cruciale pour évaluer la rentabilité du cryptomining.

C’est ce qui rendrait le RX 6600 XT si spécial. Apparemment, il est capable d’atteindre un hashrate de 32MH/s en utilisant seulement 55W, ce qui est beaucoup plus efficace que d’obtenir 114MH/s à partir de 320W comme dans le cas du RTX 3090, qui est 3,5 fois plus rapide mais consomme près de six fois plus d’énergie . Avec 330 W d’énergie fonctionnant sur six RX 6600 XT, vous pourriez obtenir un taux de hachage combiné de 192 MH/s.

Nous n’avons trouvé le RX 6600 XT répertorié sur aucun des tableaux de performances de cryptomining que nous suivons en ligne comme krytex.org, qui font beaucoup plus autorité qu’une affiche Reddit aléatoire, donc jusqu’à ce que ce hashrate soit plus largement confirmé, nous ne pouvons pas dire pour sûr s’il y a vraiment un nouveau champion du cryptomining. Mais si la prédiction de Reddit se concrétise dans les prochains jours et semaines, ces cartes deviendront beaucoup plus difficiles à trouver.

Les cartes graphiques sont déjà rares en raison de la pénurie de semi-conducteurs, de la demande refoulée des consommateurs et des prix élevés des crypto-monnaies alimentant l’explosion du cryptomining dans le monde. Ce dernier facteur a cependant connu beaucoup plus de volatilité ces derniers temps, alors que des gouvernements comme la Chine et les États-Unis commencent à réprimer plus agressivement cette pratique.

Il y a également une plus grande pression au sein de la communauté de cryptomining elle-même pour trouver des moyens « plus verts » d’exploiter les crypto-monnaies, puisque la crise climatique en cours amène une plus grande partie du public à porter un regard critique sur l’énorme consommation d’énergie du cryptomining. Ceci, à son tour, augmentera probablement la pression en faveur d’une réglementation plus stricte sur le cryptominage, car il s’agit d’un fruit assez facile pour réduire les émissions, si jamais les gouvernements commençaient à prendre de réelles mesures pour réduire notre niveau actuel d’émissions.

Les cartes graphiques plus efficaces vont donc connaître une demande beaucoup plus importante à l’avenir, car les marges bénéficiaires seront probablement plus minces et la consommation d’énergie deviendra un facteur beaucoup plus important que la puissance de traitement. En bref, si le hashrate et la consommation d’énergie du RX 6600 XT sont conformes à ce rapport, la demande liée à la cryptographie pour ces cartes restera élevée même si elle diminue pour d’autres cartes plus gourmandes en énergie comme les RTX 3080 et RTX 3090.