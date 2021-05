Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Movistar +: il est maintenant temps de payer | Divertissement

Movistar a éliminé la chaîne 32 de sa plateforme et le contenu gratuit de Disney + est terminé, il ne reste plus qu’à s’abonner.

S’il est vrai que l’arrivée de Disney + n’est passée inaperçue par aucun fan de séries et de films, il y a eu une série de événements promotionnels au cours de la dernière année pour attirer des clients potentiels et les convaincre de la qualité du service et de son contenu. L’une d’elles est la chaîne 32 de Movistar + qui a disparu aujourd’hui.

En mars 2020, cette chaîne a été activée sur la plateforme Movistar, le La chaîne Disney + apportera une partie du contenu Disney aux abonnés de la société. Des documentaires sur des produits, des chapitres individuels et des films spécifiques s’accumulent chaque jour en tant que vitrine et servent à divertir surtout les plus petits.

Cependant, Aujourd’hui 19 mai, cette chaîne a été supprimée de la plateforme Et maintenant, il ne reste plus qu’à s’abonner pour ceux qui veulent profiter du contenu Disney +, l’accord signé par les deux sociétés a pris fin.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Si vous accédez au canal 32 maintenant, vous constaterez que il n’y aura rien de plus qu’un texte informatif à la fin de la diffusion: “Cette chaîne promotionnelle a mis fin à ses diffusions. Continuez à profiter du contenu Disney + depuis l’application et maintenant aussi sur le décodeur UHD.”

En bref, vous ne pourrez plus accéder gratuitement aux épisodes qui diffusaient de temps à autre de The Mandalorian, Scarlet Witch and Vision, aux documentaires sur les super-héros Marvel ou à l’un des films qu’ils diffusaient, bien qu’ils ne l’aient pas été. généralement les dernières nouvelles. Maintenant, vous devrez payer et vous pouvez le faire si vous le souhaitez via Movistar ou vous abonner directement à Disney +.

Nous ne nous attendons pas à des informations sur la manière dont ce changement affectera la plate-forme ou l’audience réelle de la chaîne, mais ce n’est pas une mesure inattendue, après tout, nous savons tous déjà ce qui nous attend à Disney +.