Mauvaise nouvelle pour tout le monde en dehors de la Nouvelle-Angleterre: les Patriots s’améliorent

Il est baaaack.

Bill Belichick est de retour et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont de retour à .500 après la victoire de 27-24 dimanche contre les Chargers de Los Angeles.

« Nous sortons avec une victoire et c’est certainement un sentiment formidable », a déclaré Belichick alors qu’il célébrait avec un gros cigare dans une main et un verre de merlot dans l’autre.

OK, très bien, alors peut-être qu’il n’y avait pas de cigare. Ou du vin.

Mais, voyez-vous, ce n’est pas la question.

Le fait est que ces Patriots s’améliorent.

Ils grandissent.

La sécurité des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Adrian Phillips, à droite, intercepte une passe destinée au porteur de ballon des Chargers de Los Angeles Austin Ekeler (30 ans) lors de la première moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 31 octobre 2021 à Inglewood, en Californie (AP Photo/ John McCoy)

Et ils viennent de le prouver en battant une équipe qui avait déjà battu Kansas City et les Cleveland Browns. Et les Patriots ont accompli l’exploit à Los Angeles, où ils passeront la nuit avant de retourner à Foxboro, MA.

« [Los Angeles] est une équipe qui joue un bon football et gagne des matchs », a déclaré le sécurité des Patriots Devin McCourty. « Nous apprenons en tant qu’équipe comment jouer les uns contre les autres et comment exécuter à des moments critiques.

McCourty a ajouté que les Patriots « jouent beaucoup de football intelligent qui mène à une victoire ».

N’oubliez pas que la NFL est une ligue hebdomadaire et que le succès de cette semaine ne promet pas une répétition la semaine prochaine. Mais les Patriots ont l’impression d’être une équipe qui est sur quelque chose.

Après trois défaites lors des quatre premiers matchs de la saison, les Patriots ont renversé la vapeur en remportant trois de leurs quatre derniers matchs.

Et la victoire sur les Chargers va rehausser la confiance et l’esprit de l’équipe de Belichick. Ce n’est pas moi qui dis ça. C’est eux qui disent ça.

La sécurité des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Adrian Phillips (21 ans), célèbre après avoir intercepté une passe et l’avoir repoussée pour un touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Chargers de Los Angeles le dimanche 31 octobre 2021, à Inglewood, Californie (AP Photo/John McCoy)

« Nous avons joué dans beaucoup de ces matchs et avons échoué, mais maintenant nous commençons à tourner la page », a déclaré le joueur de ligne offensive Dave Andrews.

Les Patriots croient qu’ils sont une équipe qui s’améliore. Ils ont perdu des matchs serrés contre les Dolphins de Miami et les Buccaneers de Tampa Bay plus tôt cette saison, mais certains des jeux qu’ils n’ont pas réussi à faire lors de ces défaites commencent à suivre leur chemin maintenant.

Alors, où se manifeste l’amélioration de la Nouvelle-Angleterre ?

« Partout », a déclaré le demi offensif Damien Harris. « Nous continuons simplement à renforcer la confiance. Nous savons quelle est la formule. Nous savons ce qu’il faut pour bien jouer….

« Nous avons joué un meilleur football semaine après semaine après semaine. »

Commencez par la défense. Cela a semblé déconcerter le quart-arrière des Chargers Justin Herbert dimanche.

Herbert, la recrue offensive de l’année dernière et qui s’est développé en tant que quart-arrière d’élite cette année, a réussi moins de 50% de ses passes la majeure partie de l’après-midi jusqu’à la fin du quatrième quart-arrière lorsqu’il a fait face à une sorte de défense préventive en mode désespoir.

Herbert a terminé avec 18 passes complétées en 35 tentatives pour 223 verges avec 2 touchés et 2 interceptions.

Les deux interceptions ont été faites par la sécurité Adrian Phillips et les deux ont mené aux points. La première interception a mené à un placement et Phillips a retourné la seconde pour un touché.

Créditez le plan de match de Belichick pour beaucoup de cela.

« Ils ont fait du bon travail en masquant ce qu’ils faisaient », a déclaré l’entraîneur des Chargers Brandon Staley à propos des Patriots. « Nous savions qu’ils allaient masquer leurs couvertures et finir par jouer dans la zone, mais nous n’avons tout simplement obtenu aucune de ces réalisations lors des premiers essais qui nous mettraient vraiment en bonne position pour réussir.

« Nous n’avons pas touché les explosions lorsqu’elles étaient disponibles et nous n’avons pas tout à fait pu les mettre en place aujourd’hui. Vous devez donner crédit à la Nouvelle-Angleterre. Ils avaient un bon plan. »

Le plan des Patriots était d’empêcher Herbert de trouver ses récepteurs préférés en profondeur. Les Patriots étaient prêts à laisser les Chargers diriger le ballon et saigner un peu de cette façon plutôt que de subir des blessures mortelles à cause de gros jeux.

Et les Chargers se sont précipités pour 163 verges et une moyenne de 8,2 verges par course. Mais le compromis était que le receveur Keenan Allen était contenu et que le receveur Mike Williams était essentiellement effacé de l’offensive.

Williams a capté deux passes pour 19 verges.

Tu sais qui fait ça ? Qui choisit un joueur ou deux sur l’offensive de l’équipe adverse pour simplement les arrêter ?

Belichick.

L’entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, donne des instructions depuis la ligne de touche lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Chargers de Los Angeles le dimanche 31 octobre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Jae C. Hong)

Le plan des Patriots en attaque cette saison a été de diriger le football et de rester en tête des bâtons, pour ainsi dire, pour éviter de demander au quart recrue Mac Jones d’avoir à porter une grosse charge.

Jones a également complété seulement 18 des 35 passes et a obtenu un modeste 218 verges par la passe. Mais il n’a pas fait d’erreur et l’offensive des Patriots a utilisé la position clé sur le terrain du chiffre d’affaires de Phillips et les retours de botté de dégagement de Gunner Olszewski pour faire suffisamment de dégâts.

« C’était une belle victoire d’équipe de football aujourd’hui », a déclaré Andrews. « Je pense que ça te fait juste croire au processus. »

Et plus tard, il a ajouté: « Nous pouvons nous voir aller mieux. »