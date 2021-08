Mauvaise nouvelle si vous êtes en télétravail : aujourd’hui le record du prix de l’électricité est battu | La technologie

Pour la deuxième journée consécutive, le record du prix du mégawattheure sera battu dans un été horrible pour le consommateur.

Nous avons eu une saison particulièrement mauvaise avec le prix de l’électricité et des montants inhabituels sont atteints qui sont dépassés semaine après semaine sans savoir quel peut être le plafond. Depuis que le record par MWh a été battu le 20 juillet, ce montant n’a cessé d’être dépassé, et aujourd’hui cela se reproduit.

A l’OCU, ils étaient déjà concernés fin juin par le nouveau projet de loi qui divise la journée en plages horaires, mais ce qui est arrivé plus tard a été pire. Tout cela également motivé par la les vagues de chaleur qui viennent périodiquement. Hier, un sommet historique a été annoncé… et aujourd’hui, nous le laissons derrière nous pour en établir un autre.

Comme le rapporte ABC, si le MWh dépassait les 106,57 euros hier, aujourd’hui on passe à 106,74 euros le MWh. Mauvaise nouvelle pour tous les consommateurs : entreprises, particuliers et ceux qui télétravaillent.

Pour avoir une idée de la façon dont tout a changé en l’espace d’un an, il est indiqué que le prix d’aujourd’hui “suppose triple de celui enregistré il y a exactement un an, quand les 38,88 euros du mégawattheure étaient comptabilisés”.

Si vous voulez planifier la journée, la section moins cher ce sera de 16h00 à 17h00. avec 102,02 euros par MWh et le plus cher de 20h à 22h avec plus de 120 euros le MWh, lorsque plus d’énergie est récupérée à partir de centrales à cycle combiné qui utilisent du gaz.

Aussi, tout cela arrive avant qu’une nouvelle vague de chaleur n’arrive dans les prochains jours. Il est difficile de faire des prévisions sur le prix qu’aura l’électricité lorsque nous en souffrirons, même s’il pointe sans aucun doute dans une direction à la hausse.

