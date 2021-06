Mauvaise qualité de l’air, déchets non biodégradables les plus grandes menaces pour l’environnement ; Dhruv Bhatnagar, DB Sciences de la vie

«La qualité de l’air dans les villes métropolitaines est le résultat d’une interaction complexe entre les conditions environnementales naturelles et anthropiques.» La pollution de l’air est l’un des principaux risques sanitaires auxquels nous sommes confrontés et elle s’aggrave. L’urbanisation rapide dans le monde favorise une consommation accrue d’énergie et de carburant, ce qui entraîne des niveaux de pollution de l’air plus élevés à l’extérieur et à l’intérieur. Une étude publiée par la Banque mondiale en 2016 a révélé que la pollution de l’air a coûté à l’Inde environ 8 % de son PIB ou 560 milliards de dollars en 2013, en raison de la perte de productivité due à la mortalité et à la morbidité prématurées. Imaginez les chiffres maintenant. Le produit Curol de DB Life Sciences est un produit de nettoyage de surface à base liquide qui prétend « remédier à tous » les problèmes liés à la pollution de l’air. Curol+ prétend qu’il peut transformer votre sol en un filtre à air géant et diminuer les niveaux de poussière. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Dhruv Bhatnagar, PDG, Curol+, DB Life Sciences parlé du problème de la pollution de l’air et de la solution innovante qu’ils proposent. Extraits :

Que pensez-vous de la détérioration de la qualité de l’air dans les villes métropolitaines d’Inde

La qualité de l’air dans les villes métropolitaines est le résultat d’une interaction complexe entre les conditions environnementales naturelles et anthropiques. Delhi, ainsi que de nombreuses autres villes indiennes, est confrontée à des problèmes de pollution de l’air. L’augmentation de l’industrialisation et du parc automobile, une mauvaise maîtrise des émissions et une faible utilisation des pots catalytiques, produisent une grande quantité de gaz particulaires et toxiques. L’air se dégrade de jour en jour en raison d’une augmentation des particules PM 2,5 et PM 10. Ces particules sont trop élevées ; ils peuvent facilement affecter la santé d’une personne.

Comme dans l’avancement de la technologie, il existe de nombreuses solutions possibles sur le marché qui limitent les liquides de pollution de l’air intérieur et extérieur qui visent à réduire les particules disponibles dans l’atmosphère d’au moins 65% en seulement 7 jours d’utilisation.

Quelle initiative le gouvernement devrait-il prendre pour contrôler la pollution de l’air?

Les mesures prises par le gouvernement indien pour contrôler la pollution de l’air comprennent un certificat PUC (pollution sous contrôle) obligatoire pour les véhicules à essence qui testent le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Le gouvernement devrait utiliser des solutions antipollution à base de liquide pour réduire la pollution extérieure. Il existe de nombreuses façons d’utiliser un liquide anti-pollution, par exemple en pulvérisant la solution mélangée sur les routes ou en infusant la solution mélangée sur les pare-chocs de la route afin que les pneus de chaque véhicule soient traités avec le mélange. Autorisation d’utiliser uniquement du diesel pur avec un maximum de 500 ppm de soufre comme carburant pour les véhicules. Il devrait être rendu obligatoire d’utiliser uniquement du gaz naturel comprimé non polluant CNG, comme carburant pour les bus et les camions, ainsi que le mélange obligatoire de 20% d’alcool éthylique avec de l’essence et de 20% de biodiesel avec du diesel.



Quelle est selon vous la plus grande menace environnementale aujourd’hui ?

Selon le forum économique mondial, la pollution de l’air s’est avérée être la plus grande menace environnementale actuelle pour notre santé publique. On estime que 90 % de l’humanité respire de l’air pollué, ce qui appelle à une réduction de la pollution atmosphérique pour réduire les taux de maladies respiratoires, évitant ainsi sept millions de décès par an. Bien que nous fassions des progrès, nous savons que la pollution atmosphérique affecte le développement précoce du cerveau et peut causer de graves effets sur la santé des humains et de nos homologues environnementaux.

Les principaux constituants de la pollution de l’air sont les particules (PM 1, PM 2.5, PM 4, PM 10) , les particules sont très petites et toxiques qui peuvent facilement nous affecter. Pour résoudre ce problème, il existe de nombreuses solutions disponibles qui aident à réduire les particules disponibles dans l’environnement et fournissent un air propre et sain à respirer.

Dhruv Bhatnagar, PDG, DB Life Sciences

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour lancer Curol+ ?

L’unicité que Curol+ a à offrir, un produit qui est un guérisseur et un fournisseur de soulagement. En Inde, il y a des tas de personnes âgées et jeunes qui souffrent d’allergies et de maladies spécialement des poumons. Ces allergies sapent l’énergie et sont mortelles dans de nombreux cas. J’ai moi-même toujours été touché tout au long de mes journées par la bronchite allergique et l’allergie à la pollution et à la poussière et lorsque l’opportunité s’est présentée à moi de faire partie d’un produit qui peut soulager et aider les gens à mieux vivre avec Curol+, j’ai sauté dans le projet en était toujours clair que je voulais faire quelque chose de différent et aider le monde avec un nouveau chemin.



Qu’est-ce que Curol+ offre pour un environnement sûr et propre ?

Nous sommes les seuls à posséder une invention telle que Curol+ dans le monde entier et la volonté de la diffuser et de la proposer à toutes les couches économiques. Nous avons un brevet pour Curol+. La possibilité de faire le bien et dès la première étape d’être durable avec un produit organique, biodégradable, au ph neutre qui peut éliminer la pollution de l’air intérieur et extérieur avec zéro coût d’investissement. C’est quelque chose que personne au monde n’a et nous sommes les seuls. C’est un produit très technique et il nous a fallu quelques années pour développer le liquide anti pollution. Curol+ a des USP uniques tels que, il réduit les niveaux de PM de 50 % en seulement 7 jours, il est 100 % organique et biodégradable. Le produit est sans danger pour les aliments et testé avec succès par la FSSAI. Il se dissout facilement dans l’eau et surtout très rentable



Quelles sont les options biodégradables dont les gens disposent pour garder leur atmosphère intérieure et extérieure propre ?

La mauvaise qualité de l’air et les choses non biodégradables sont les plus grandes menaces pour l’environnement et touchent tout le monde : humains, animaux, villes, forêts, écosystèmes aquatiques. Réduire les polluants et améliorer la qualité de l’air en devenant biodégradable est la seule solution pour un avenir meilleur pour l’homme, les animaux et l’environnement. De nos jours, il existe de nombreuses solutions sur le marché pour lutter contre la pollution intérieure et extérieure.

Liquide anti pollution : Il existe une solution anti-pollution à base liquide qui réduit de 65% les particules présentes dans l’environnement. Les produits écologiques offrent une alternative plus sûre. Ils améliorent la qualité de l’air dans votre maison. Ces produits ne provoquent pas d’accumulation de vapeurs toxiques et préviennent des choses comme l’irritation de la peau et des yeux, les nausées et les troubles respiratoires. De nos jours, il est facile de passer au vert en utilisant des nettoyants écologiques qui utilisent des ingrédients naturels et de l’eau comme solvant.

Usines de purificateur d’air d’intérieur : Les plantes donnent vie à nos maisons. Ils sont l’une des options de décoration les plus naturelles et les plus durables, en particulier lorsqu’elles sont propagées. Au cours de cette dernière année, peut-être plus que jamais, il s’est avéré essentiel de faire entrer la nature à l’intérieur. Surtout pour ceux d’entre nous qui vivent seuls ou sans animaux, avoir des plantes à entretenir pendant cette période ajoute du sens et du rythme à la journée. Certaines études montrent même que le simple fait d’être près de la terre peut améliorer notre humeur et réduire le stress.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.