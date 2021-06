Maverick Viñales explose contre Yamaha

21/06/2021 à 11h31 CEST

Maverick Viñales a terminé le week-end en Allemagne avec le pire résultat de sa vie en MotoGP, partant 21e sur la grille et franchissant la ligne d’arrivée en dernière position, 25 secondes derrière Marc Márquez qui a terminé premier. Tout au long du week-end, Yamaha, et surtout la moto Viñales, ont affiché un niveau bien en deçà des attentes, d’autant plus qu’en 2019 le pilote a réalisé un podium sur la piste allemande et espérait à nouveau obtenir un bon résultat. .

Pendant la course, le seul Yamaha qui a pu se battre pour le podium était Fabio Quartararo qui a terminé troisième, alors qu’à aucun moment il n’a eu le rythme pour envisager de se battre pour la victoire. Viñales a terminé la course plus déçu que jamais et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il s’était passé à l’Espagnol, il était complètement abattu : “Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, il y a un gros problème de la part de la boîte, nous verrons si cela va être réparé ou pas, une catastrophe… ça a été une catastrophe”.

Au fil des tours, Viñales il faisait un geste du bras à chaque fois qu’il entrait dans la ligne droite et assurait que “J’ai pas fait de miracle, la vérité c’est que c’était dommageQuand j’étais derrière les autres, je savais exactement à quel niveau il y a, on verra ce qui se passera, je ne suis pas très sûr. “, a déclaré l’Espagnol. Maverick est clair sur l’endroit où se situe le problème et est fatigué du manque de réponses. de Yamaha : “tous les jours je leur dis la même chose, le problème avec la moto, Je répète la même chose depuis trois ansEspérons que ce sera bientôt résolu. J’ai toujours le même problème et c’est que je dérape beaucoup, la roue arrière patine beaucoup, je le dis depuis Portimao et il n’y a pas de solution”, a-t-il expliqué.

Viñales se sent complètement frustré, il continue de travailler pour améliorer la moto mais après de nombreuses courses le résultat est toujours le même et il ne trouve pas la motivation pour se rendre à Assen, la dernière course avant la trêve estivale : “je veux vraiment rentrer à la maisonC’est compliqué parce que sur la piste tu vois comment les autres vont et comment tu vas. Je ne sais pas ce qui va se passer à Assen, je ferai comme ici, je sais que mon boulot c’est de collecter des données, c’est triste mais c’est ce qu’il y a” a confirmé celui de Roses déçu.

Le pilote Yamaha est convaincu que l’équipe ne lui prête pas l’attention nécessaire en tant que pilote et que son principal problème est qu’il doit courir avec la configuration de Fabio Quartararo : “Ce n’est pas possible que j’utilise la configuration de mon rival depuis deux ans, chaque pilote a son style et chaque jour ils m’apprennent à piloter. Je ne veux pas utiliser le set-up de Fabio parce que je ne conduis pas comme lui, ça ne marche pas pour moi, je veux qu’ils me fabriquent une moto. Je ne veux pas utiliser les configurations d’autres personnes tous les jours, je ne suis pas ici pour collecter des données ou pour être un pilote d’essai. Cela commence déjà à sembler irrespectueux” a conclu l’Espagnol.