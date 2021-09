Maverick Viñales ne courra pas à Austin

in

30/09/2021 à 11h05 CEST

Maverick Viñales Il ne disputera pas le MotoGP GP des Amériques, qui se déroule ce week-end à Austin, comme le rapporte l’équipe Aprilia dans un communiqué. Le pilote de Roses, qui après avoir quitté Yamaha a fait ses débuts avec Aprilia à MotorLand il y a deux semaines, est profondément affecté par la mort samedi dernier de sa cousine Dean Berta Viñales, victime d’un accident dans la course Supersport 300 du World Superbike disputée à Jerez, alors il n’a pas voyagé aux États-Unis.

Doyenne Berta Viñales, 15 ans, a concouru dans l’équipe promue par le père de Maverick, Ange Viñales dans la petite catégorie du WorldSBK et avait une relation étroite avec ‘Mack’. Aprilia comprend que son pilote n’est pas encore d’humeur à enfourcher la moto ce week-end à Austin et soutient sa décision. « Moins d’une semaine après l’accident dans lequel la doyenne Berta Viñales a été impliquée, il ne s’est pas écoulé assez de temps pour retrouver la sérénité dont il a besoin pour courir. Maverick, avec le soutien total et inconditionnel d’Aprilia, a décidé de faire une pause », explique la déclaration de ceux de Noale.

« La famille Aprilia soutient cette décision et se tient aux côtés de Maverick et de ses proches. D’autres temps viendront reprendre le chemin prometteur que nous avons commencé ensemble. Un voyage qui doit être totalement respectueux des personnes impliquées et de leurs sentiments”, ajoutent-ils.

En principe, on s’attend à ce que Maverick Viñales réapparaît à Misano, du 22 au 24 octobre.