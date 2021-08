20/08/2021 à 10h35 CEST

Maverick Viñales et le constructeur japonais Yamaha ils ont décidé d’un commun accord mettre fin à votre relation contractuelle avec effet immédiat, malgré l’accord qu’ils avaient conclu pour 2021. Ainsi, le pilote Roses ne participera pas aux 6 dernières courses du Championnat du Monde.

Derrière la GP des Pays-Bas Il a été annoncé que Yamaha et Maverick Viñales mettraient fin prématurément à leur contrat de deux ans (2021 et 2022) à la fin de la saison en cours, mais suite aux récents événements du Grand Prix de Styrie et après une réflexion approfondie des deux parties, il a été pris une décision mutuelle de se séparer avec effet immédiat.

L’anglais Lin Javier, le directeur général de Yamaha Competition a déclaré dans une note émise par Yamaha elle-même que “À Assen, Yamaha et Viñales ont déjà annoncé la décision mutuelle de raccourcir leur programme original 2021-2022 et de le terminer d’ici la fin de 2021 et le pilote et l’équipe se sont engagés à continuer jusqu’à la fin de la saison en cours, l’équipe garantissant son soutien total et le pilote faisant de son mieux pour que nous puissions terminer le projet en grand. »

“Malheureusement, la course de la Styrie ne s’est pas bien terminée et, par conséquent, après un examen approfondi par les deux parties, il a été décidé qu’il serait préférable pour les deux parties de mettre fin au partenariat plus tôt”, a souligné Jarvis.

C’EST OFFICIEL! Maverick Viñales ne courra plus avec Yamaha – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 20 août 2021

“La séparation précoce permettra au pilote de suivre la direction qu’il choisira à l’avenir. et cela permettra également à l’équipe de concentrer ses efforts sur les courses restantes de la saison 2021 avec un pilote remplaçant, encore à déterminer », a ajouté le responsable Yamaha.

“Je tiens à exprimer la sincère gratitude de Yamaha à Maverick pour les bons souvenirs et le travail apprécié que les deux parties ont accompli au cours des quatre ans et demi que nous avons passés ensemble qui nous ont permis de remporter huit victoires, 24 podiums et deux troisièmes places au classement général des pilotes 2017 et 2019Lin Jarvis a rappelé.

Pendant ce temps, Maverick Viñales a expliqué: “Après notre décision à Assen de séparer les routes un an plus tôt, il a également été décidé de s’engager à terminer la saison en cours avec le maximum d’efforts des deux côtés, mais la course en Styrie ne s’est pas déroulée car nous prévu, et malheureusement cela ne s’est pas bien terminé.

“Après un examen attentif, les deux parties ont convenu qu’il serait préférable de mettre fin au partenariat avec effet immédiat et je dois être profondément reconnaissant à Yamaha pour la grande opportunité qu’ils m’ont donnée et reconnaissant pour le soutien que vous m’avez apporté au cours de ces années et je me souviendrai avec fierté des résultats que nous avons obtenus ensemble“, a souligné Viñales.

“J’aurai toujours un grand respect pour Yamaha et je leur souhaite le meilleur”, a déclaré le pilote catalan., qui a désormais sa lettre de liberté définitive et il ne reste plus qu’à savoir s’il pourra monter sur sa nouvelle marque, l’italienne Aprilia, avant la fin de la saison, en tant que partenaire d’Aleix Espargaró, étant donné que son partenaire actuel, l’italien Lorenzo Savadori est blessé.

Où se déroulera-t-il en 2022 ?

Maverick Viñales quitte l’équipe japonaise Yamaha pour signer pour un an, avec possibilité de renouvellement, avec l’équipe italienne Aprilia pour la saison 2022, a rapporté l’équipe elle-même. Il partagera l’équipe avec un autre Catalan, Aleix Espargaró, avec qui il a déjà partagé une équipe en 2015 et 2016

Massimo RivolaLe PDG d’Aprilia a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir Maverick, un pilote de très haut niveau et l’un des talents les plus purs de la catégorie reine. Nous sommes honorés de pouvoir mettre toutes nos meilleures compétences à la disposition de Viñales.“.