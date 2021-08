Maverick Viñales pourrait monter sur l’Aprilia dans 10 jours

22/08/2021

Le à 16h29 CEST

L’avenir de Maverick Viñales Il est plus que fermé pour la saison prochaine après qu’Aprilia a annoncé sa signature pour 2022, mais, après avoir immédiatement mis fin à son contrat avec Yamaha, comme le rapporte le constructeur japonais, il reste à savoir ce que Viñales fera jusqu’à la fin de la saison en cours.

Tout indique ce que Aprilia profitera du fait que Viñales est légalement libre pour monter sur le vélo quand avant et commencer à recueillir des sentiments avec le pilote espagnol. La marque italienne n’a pas de temps à perdre à penser à son équipe pour la saison prochaine et souhaite que Maverick commence par le Aprilia RS-GP lors de la journée test qui se tiendra à Misano du 31 août au 1er septembre, avant le Grand Prix d’Aragon.

Viñales devra se tester sur l’Aprilia et établir son premier contact, le pilote a été avec Suzuki et Yamaha et maintenant vous devez vous adapter à un vélo complètement différent. Aprilia a une équipe puissante pour la saison suivante avec Viñales et Aleix Espargaró mais ils doivent avoir une moto à la hauteur de leurs pilotes s’ils veulent avoir des options pour se battre pour les premières positions sur la grille et pour cela ils doivent commencer à travailler dès que possible que possible.

Les plans d’Aprilia pourraient ne pas s’arrêter là, car au cas où l’équipe et le pilote seraient d’accord, Aprilia aurait la possibilité d’aligner jusqu’à un maximum de six jokers avec Maverick dans le reste de la saison MotoGP, ce qui permettrait à l’Espagnol de piloter le nouveau prototype en course et de voir comment il se sent avec sa nouvelle moto et de collecter encore plus de données pour les réglages de l’année prochaine.

Aprilia a actuellement Dovizioso En tant que pilote d’essai et malgré les rumeurs selon lesquelles il pourrait apparaître comme un joker, les hommes de Noale n’ont dépensé aucune cartouche avec l’Italien. D’autre part, n’oubliez pas Lorenzo Savadori, actuel coureur Aprilia, qui a un contrat jusqu’à la fin de la saison et serait assuré de sa place jusqu’à la dernière course. Si Aprilia décidait d’utiliser les six wildcards avec Viñales, les scores seraient parfaits et celui de Roses pourrait courir toutes les courses restantes à l’exception de Pierre d’argent Il se tiendra dans sept jours et ce serait quelque chose de précipité pour Viñales.

