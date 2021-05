Mavericks vs Clippers Series Cotes, Choix d’experts, Prédiction ⋆ .

Dans un match revanche de leur série de quarts de finale de la Conférence Ouest 2020, les Dallas Mavericks et Los Angeles Clippers verront à nouveau les cornes au premier tour des Playoffs de la NBA cette saison. Le match de cette année occupe l’espace réservé 4-5 dans la fourchette de la NBA après la saison. Le premier match étant prévu samedi après-midi, le moment est venu de rechercher les meilleures cotes et de verrouiller certains choix de paris et pronostics NBA pour la série Mavericks vs Clippers Playoff.

Cet aperçu de la série de paris Mavericks vs Clippers NBA explorera les meilleures cotes de paris NBA, fournira quelques tendances de paris clés et offrira les meilleurs choix de paris et pronostics NBA pour ce match des séries éliminatoires du premier tour.

Aperçu des paris Mavericks vs Clippers: choix de la NBA et cotes pour les séries éliminatoires du premier tour

Informations sur la série Mavericks vs Clippers

(5) Dallas Mavericks (42-30) contre (4) Los Angeles Clippers (47-25)

Jeu 1: Samedi 22/05, 16h30 EST, ESPN

Jeu 2: Mardi 25/05, 10h30 EST, NBA TV

Jeu 3: Vendredi 28/05, 9h30 EST, ESPN

Jeu 4: Dimanche, 5/30, 9:30 EST, TNT

* Jeu 5: Mercredi, 6/2, à déterminer

* Jeu 6: Vendredi 6/4, à déterminer

* Jeu 7: Dimanche 6/6, à déterminer

* Si nécessaire

Cotes des paris Mavericks vs Clippers NBA

Les cotes pour Mavericks vs Clippers NBA Playoffs Round 1 series sont de PointsBet Sportsbook.

Gagnant de la série: DAL: (+310) | LAC: (-400)

Jeu total de la série:

4 jeux (+450) 5 jeux (+210) 6 jeux (+220) 7 jeux: (+240)

Score correct de la série:

Tondeuses:

4-0 (+500) 4-1 (+250) 4-2 (+350) 4-3 (+375)

Non-conformistes:

4-0 (+4000) 4-1 (+1800) 4-2 (+800) 4-3 (+800)

Aperçu des éliminatoires de la NBA Mavericks vs Clippers

La saison des Mavericks 2020-21 a connu un début loin d’être idéal. Point de garde étoile Luka Doncic était considéré comme l’un des favoris pour remporter le NBA MVP Award à l’approche de l’année. Ces discussions semblaient se tarir à la hâte alors que Dallas luttait pour sortir des portes. Cela était probablement dû en partie à son colistier, Kristaps Porzingis, début de saison mis à l’écart par une blessure. Une fois revenu, les choses semblaient s’arranger à Dallas. Malgré le mauvais départ, les Mavericks se sont hissés au titre de la division sud-ouest et ont tranquillement assuré la cinquième place de la catégorie de la Conférence Ouest. Les Mavs ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs pour clôturer la saison régulière et ont bien joué dans la dernière ligne droite.

L’élan à venir dans cette série NBA Playoffs est certainement du côté des Mavericks étant donné la façon dont les Clippers ont terminé la saison régulière. Los Angeles a gaspillé la tête de série n ° 3 en abandonnant chacun de ses deux derniers matchs. Le fait que les deux défaites aient été infligées à deux équipes dans le top 5 du classement de la NBA Draft Lottery le rend d’autant plus surprenant. Cela dit, les Clippers n’étaient clairement pas préoccupés par le semis, car les deux Kawhi Leonard et Paul George a raté les deux derniers matchs. La pression est carrément sur les épaules de ce duo pour transporter «l’autre équipe» de LA vers la terre promise. Vétéran grand Serge Ibaka, qui a remporté un championnat aux côtés de Leonard à l’époque où les deux étaient membres des Raptors de Toronto, pourrait s’avérer être un facteur clé de la différence pour les Clippers en séries éliminatoires.

Tendances des paris Mavericks vs Clippers NBA

Les Mavericks ont une fiche de 4-0 CÉP à leurs quatre derniers matchs sur la route contre des équipes avec un pourcentage de victoires de .600 ou plus. Les Clippers ont une fiche de 5-1 CÉP à leurs six derniers matchs à domicile contre des équipes avec une fiche de victoires. Les Clippers ont une fiche de 1-5 contre l’écart lors de leurs six derniers matchs éliminatoires en tant que favori des paris de la NBA. Plus de 5-0 lors des cinq derniers matchs des Mavericks. Under a une fiche de 6-0-2 lors des huit derniers matchs éliminatoires des Clippers en tant que favori des paris. Under a une fiche de 4-0 lors des quatre derniers affrontements entre Mavericks et Clippers.

Prédiction Mavericks vs Clippers

Beaucoup de gens ont été très surpris que les Mavericks aient réussi à prolonger la série du premier tour de l’année dernière contre les Clippers à six matchs. Bien sûr, Doncic était tout simplement phénoménal dans le processus. Le fait que les Clippers aient pris une avance de 3-1 dans la série suivante au prochain tour en route vers une sortie précoce en séries éliminatoires était encore plus choquant. La perception du public amènerait à croire que le casting de soutien des Clippers est plus faible cette saison que la dernière. En réalité, ce n’est guère le cas. C’est plus un cas de bourdonnement entourant l’arrivée de Leonard et George à Los Angeles s’est installé. Les Clippers se sont transformés en l’une des meilleures défenses à 3 points de la NBA au fil de la saison. Défendre les figures de l’arc comme étant critique dans cette série étant donné la pléthore de tireurs d’élite Mavericks.

Prédiction de série: Clippers 4, Mavericks 2

Meilleur pari Mavericks vs Clippers

Handicap de la série: Clippers -1.5 (-162) PointsBet

La meilleure approche pour faire des choix de paris NBA sur cette série Mavericks vs Clippers semble tirer parti de la perception réduite des clippers. Un an plus tard, c’était une surprise de voir les Mavericks étirer LA à six matchs, la série se propage maintenant ne voit les Clips poser que 1,5 matchs. Les Mavericks seront bons pour une victoire ou deux, mais il est très difficile de les voir forcer cette chose jusqu’à un match 7 étant donné l’écart de talent. Personnellement, la cote -162 sur les jeux Clippers -1,5 devrait être beaucoup plus proche de -200.

