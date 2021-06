Mavis Staples et Yola s’apprêtent à se produire au Newport Jazz Festival

Le Newport Jazz Festival, qui se déroulera du 30 juillet au 1er août, vient d’annoncer sa programmation très attendue. Les grands noms prêts à jouer incluent Bureau en Gros Mavis, Wynton Marsalis, Robert Glasper, Khruangbin, Yola, et plus. Les tickets sont en vente maintenant.

Parmi les autres artistes à venir, citons Andra Day, Trombone Shorty & Orleans Avenue, un Nina simone hommage de Ledisi, The Jam Jawn (Christian McBride, John Scofield, Marco Benevento et Joe Russo), Makaya McCraven, A Christian McBride Situation, Cory Wong, Charles Lloyd, et plus encore. Le festival a également annoncé le programme par jour de l’événement, qui peut être trouvé ci-dessous.

le Festival de jazz de Newport sera modifié pour créer trois jours intimes de performances de jazz et de surprises du 30 juillet au 1er août. En raison des capacités modifiées, le festival libérera l’accès aux événements de cet été par phases.

Les organisateurs travaillent main dans la main avec les gouvernements étatiques et locaux et divers responsables de la santé pour s’assurer que ce qui est présenté établira une référence en matière de sécurité et de transparence grâce à des protocoles et à la communication. Les organisateurs partageront bientôt plus de détails sur ce à quoi les membres peuvent s’attendre.

L’annulation de Newport Jazz 2020 a menacé l’existence même du festival, mais il a rebondi pour revenir en 2021. Grâce au soutien des fans et des donateurs de Newport Jazz, NJF a pu continuer à soutenir des programmes de musique dans sa propre arrière-cour de Newport, Rhode Island et dans toute l’Amérique.

Visitez le site Web du Newport Jazz Festival pour les forfaits de billets et plus d’informations.

Programmes quotidiens du Newport Jazz Festival 2021:

Vendredi

Wynton Marsalis

Khruangbin

Robert Glasper et Terrace Martin présentent un « dîner »

Christian McBride Situation

Cory Wong

Yola

Makaya McCraven

Catherine Russell

Arturo et Adam O’Farrill

samedi

Trombone Shorty & Orleans Avenue

Bureau en Gros Mavis

Ledisi chante Nina Simone

Trio acoustique Robert Glasper + DJ Jahi Sundance

Trio Circuits Chris Potter

Terri Lyne Carrington + Sciences sociales

Emmanuel Wilkins

dimanche

Jour de l’Andra

Une production radiophonique noire : Robert Glasper avec des invités spéciaux

Le Jam Jawn : Christian McBride, John Scofield, Marco Benevento & Joe Russo

Charles Lloyd

Jazz Gallery All-Stars

Bande de bogies