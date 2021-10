Valerie June sort aujourd’hui une version acoustique de « Why The Bright Stars Glow », une nouvelle version du morceau de son album La lune et les étoiles : prescriptions pour les rêveurs. Il présente une apparition en tant qu’invité par la présence vocale indubitable de Mavis Staples.

Le grand soul et gospel légendaire, que June appelle « L’Oracle », rejoint un casting d’albums mettant en vedette Carla Thomas, décrite comme « la fée marraine de l’album aux sorciers du son » qui comprend Jack Splash, Lester Snell, Boo Mitchell et Ben Rice.

« L’Oracle est considéré comme fournissant des conseils sages et perspicaces ou des prédictions prophétiques qui soutiennent tous les jeunes rêveurs sur le chemin de la vie », explique June. «Elle est la voix intérieure la plus sage à laquelle le rêveur peut pleinement faire confiance, car elle connaît le chemin des expériences personnelles. Elle est la voix qui aide le rêveur à réaliser la beauté de la communauté et que tous les rêves nécessitent une équipe.

« Nous rêvons l’un pour l’autre, poursuit le natif de Memphis. « Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que le but de notre vie est de briller de mille feux. Il devient clair en écoutant l’oracle et le rêveur, que collectivement – ​​nous sommes la raison pour laquelle les étoiles brillantes brillent, et bien que la vie soit parfois lourde et dure, nous devons continuer à briller les uns pour les autres. Chaque âme compte et chaque vie a un don qui peut élever la planète. »

Sorti en mars, The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers a recueilli de nombreux éloges, notamment de la part de Pitchfork, dont Steven Arroyo a écrit : les regardant avec un demi-sourire, se souvenant de l’histoire derrière chacun. Ce n’est pas autant un disque « feel good » que ses deux précédents, mais c’est sans aucun doute un disque « feel more ».

June est également présentée en chantant « Summer’s End » sur le récent hommage numérique Broken Hearts & Dirty Windows: Songs of John Prine. L’album comprend également Brandi Carlile, Bonnie Raitt, Emmylou Harris, Nathaniel Rateliff et bien d’autres.

Achetez ou diffusez La Lune et les étoiles : Prescriptions pour les rêveurs.