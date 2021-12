Mavs a battu Thunder malgré la perte de blessure contre Luka Doncic

Un problème de cheville fait perdre hier Luka doncic la fête qui Les francs-tireurs de Dallas joué et gagné loin d’Oklahoma City Thunder (103-84). Les Texans, qui n’étaient pas sur une bonne séquence de résultats, ont profité de jouer contre l’une des pires équipes de la ligue pour gagner confortablement et retrouver une partie de la confiance perdue. Jalen Brunson a été le meilleur avec 18 points et 9 rebonds. Maxi Kleber a contribué 16 unités et Moses Brown 15 (tous deux sur le banc). Dans le Thunder, le meilleur était Shai Gilgeous-Alexander avec 18 points et 5 passes décisives.

