Max a besoin que les choses tournent “un peu mal à l’avant” à Sotchi

Max Verstappen concède que ses chances de marquer de bons points en Russie pourraient reposer sur un incident au premier tour en tête du peloton.

Le Néerlandais démarre le Grand Prix de Russie depuis la 20e place sur la grille, Red Bull a fait l’appel pour le mettre sur son quatrième système hybride Honda pour cette saison.

Avec cette pénalité en tête, Verstappen a effectué les deux tours des qualifications, sans même prendre la peine de faire un temps au tour.

Aligné tout au fond de la grille, le pilote Red Bull admet qu’il a probablement besoin que les choses tournent « un peu mal à l’avant » pour qu’il obtienne de bons points ce dimanche.

“Je ne sais pas”, a-t-il concédé selon crash.net lorsqu’on lui a posé des questions sur un lecteur de récupération potentiel. « Cela dépend du premier tour, de ce qui se passe en course.

« Bien sûr, j’essaie de marquer des points mais j’ai besoin d’un peu d’aide avec les choses qui tournent un peu mal à l’avant, alors voyons voir.

« En fin de compte, vous devez le faire vous-même. Quoi qu’il arrive à l’avant, de toute façon, je ne suis pas impliqué dans ça.

Il part déjà du fond de la grille dimanche en raison d’une pénalité de grille Et avec pas grand chose à gagner en étant sur la bonne voie, la séance de qualification de @Max33Verstappen est terminée alors que Red Bull joue la sécurité #RussianGP #F1 pic.twitter.com/3uJDasDH81 – Formule 1 (@F1) 25 septembre 2021

Cependant, il y a déjà eu un peu de chance pour Verstappen car, alors que sa pénalité moteur annulait complètement sa pénalité de trois places pour collision avec Lewis Hamilton à Monza, son rival pour le titre n’est pas aussi loin sur le grille comme il aurait pu l’être.

Un jour où Mercedes devait verrouiller la première ligne, Lewis Hamilton a eu un petit accident dans les stands qu’il n’a pas pu contester pour la pole avec Lando Norris prenant la P1 devant Carlos Sainz et George Russell.

Verstappen a été impressionné par les performances des trois premiers dans les conditions changeantes.

« Eh bien, tout d’abord, je pense que Lando a fait du très bon travail, et Carlos aussi… vous savez, George, c’est sûr que c’est un très, très bon pilote, mais quand vous pouvez faire ce genre de choses, cela montre aussi que la voiture n’est-ce pas si mauvais que les gens pensent », a-t-il déclaré.

« Il a marqué des points et il a [good] qualifications, et bien sûr aussi à Spa – cette voiture n’est pas une Red Bull ou une Mercedes, mais elles ont aussi plus d’ailes et plus d’appui, donc naturellement tout commence à se rapprocher un peu [in the wet].

“Et néanmoins, il a quand même fait un travail incroyable, mais je pense que les gens doivent comprendre que la voiture n’est pas aussi mauvaise qu’on le pense.”

En raison de sa pénalité et de la décision de ne pas participer aux qualifications, Verstappen a pu s’asseoir et regarder ses rivaux s’affronter sur un circuit sec.

“Je pense qu’en général, cela a rendu les qualifications assez excitantes”, a-t-il déclaré. “Vous avez vu des gens opter pour des pneus slicks alors que la piste n’était pas tout à fait prête, mais ils espéraient que la piste s’améliore et oui, c’était un bon top trois, je dirais.

« Je ne m’attends pas à ce que George y reste très longtemps avec le rythme qu’ils ont sur le sec, mais au moins peut-être qu’au départ et dans les premiers tours, cela rendra le départ un peu plus intéressant.

« Je suppose qu’ils [will] courir aussi fort que possible pour défendre leurs positions, mais je dois juste me concentrer sur ma propre course et essayer d’aller en tête, et nous verrons ensuite ce qui se passera.