Max a eu du mal à utiliser la radio sous l’averse de Sotchi

Se battant pour garder sa RB16B sur la piste alors que la pluie tombait à Sotchi, Max Verstappen « n’a pas pu appuyer sur le bouton radio » pour parler stratégie avec Red Bull.

Verstappen a sans doute réalisé l’un de ses meilleurs pilotes au Grand Prix de Russie dimanche, passant de la 20e place sur la grille à la deuxième place sous le drapeau à damier.

Il a cependant reçu un coup de main dans les derniers tours alors que la pluie tombait.

Verstappen s’était frayé un chemin jusqu’à la septième place sur une piste sèche, mais c’est là que sa progression a calé.

Comme il semblait que le Red Bull allait perdre un gros morceau de points contre son rival pour le titre Lewis Hamilton, qui poursuivait Lando Norris pour la victoire, une légère bruine a commencé à tomber.

Devançant les pilotes dans les virages 5 à 7 mais sec à d’autres endroits, Verstappen était à la radio pour discuter de stratégie avec Red Bull.

Mais, alors que la pluie devenait de plus en plus forte, même les discussions stratégiques devenaient difficiles, le Néerlandais révélant qu’il avait besoin de ses deux mains juste pour garder sa voiture sur la piste, donc appuyer sur le bouton radio n’était pas idéal.

En fin de compte, le pilote a appelé au stand pour les intermédiaires, l’équipe étant d’accord, et Verstappen était dans les stands et jusqu’à la deuxième place.

Je ne m’attendais pas à pouvoir finir 2ème après avoir commencé dernier, je suis super content 💪 Notre course a été difficile, mais l’appel pour passer aux intermédiaires était crucial et a parfaitement fonctionné 👌 #KeepPushing #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter. com/FP8b4zWHd7 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 26 septembre 2021

« Naturellement, lorsque vous conduisez sur des slicks et qu’il commence à pleuvoir, c’est plus une sensation de pilote, alors ils n’arrêtaient pas de me demander », a-t-il expliqué après la course.

« La communication est très importante quand c’est comme ça – alors ils n’arrêtaient pas de me demander, même si parfois je ne pouvais pas appuyer sur le bouton radio parce que vous essayez de garder la voiture sur la piste.

“Je disais, le tour d’avant, je pense que nous devons encore continuer, parce que je ne perdais que huit, neuf secondes et puis oui, ce tour, quand nous avons boxé, à un moment donné, c’était si difficile de garder la voiture en marche la piste.

«J’étais comme« nous devons boxer », mais vous n’êtes pas tout à fait sûr. Ensuite, l’équipe a dit ‘OK, nous allons boxer’, ils m’ont appelé et c’était le bon appel.

Verstappen a quitté le circuit de Sotchi derrière Hamilton, qui a remporté la course, de deux points.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une chose à laquelle il avait pensé alors qu’il gagnait des places, il a répondu : « Je ne pensais pas à des choses comme ça.

«En fin de compte, vous devez toujours sortir de votre propre point de vue. Et chaque année, chaque piste, les conditions sont complètement différentes.

«Mais pour moi, bien sûr, ce qui était très important pour moi, c’était juste de ne pas avoir d’ennuis. Et j’ai juste essayé d’avancer mais en toute sécurité. Et je pense que c’est ce que nous avons fait.

Le record du plus grand nombre de positions récupérées dans un grand prix appartient à Roberto Mieres qui a gagné 26 places au Grand Prix de Grande-Bretagne de 1954.