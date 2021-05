Max: Absolument rien derrière la bosse d’épaule

Max Verstappen a minimisé sa bosse à l’épaule contre Lewis Hamilton à Imola, affirmant que ce n’était rien de plus qu’un accident.

Hamilton a remporté la pole position du Grand Prix d’Émilie-Romagne avec Sergio Perez en deuxième position et Verstappen, qui a perdu contre un coéquipier en qualifications pour la première fois depuis 2018, P3.

Revenant à l’endroit où il avait laissé son casque après son entretien d’après-qualification, Verstappen a croisé Hamilton et les deux épaules heurtées.

Pendant que le Néerlandais marchait, Hamilton se retourna pour le regarder.

Beaucoup, y compris le père de Verstappen, Jos, se sont demandé si c’était un signe que les tensions commençaient à bouillir entre les deux protagonistes du titre.

S’adressant à Ziggo Sport, il a déclaré: «Si je regarde la bosse à l’épaule qu’ils se sont donné après les qualifications à Imola, je pense que nous pouvons nous attendre à quelque chose cette année.

«Ce sont évidemment deux hommes qui ne veulent pas être battus par l’autre.

«Aucun d’eux ne laissera l’autre les écarter, surtout s’il s’agit de plus en plus du championnat.»

Verstappen, cependant, dit que cela en lit trop, ce n’était rien de plus qu’un «accident»

S’adressant au magazine néerlandais Formule 1, il a expliqué: «C’était un accident.

«Je pensais que j’avais laissé assez de place pour lui, mais il remettait son costume alors que je passais devant lui. Il n’y a absolument rien derrière cela.

Mais si se heurter hors de la piste ne fait pas partie du jeu, Verstappen admet que cela pourrait se produire sur la piste, mais il espère que ce ne sera pas le cas.

Le Néerlandais et son rival pour le titre ont pris contact au début de l’accident d’Imola avec Hamilton perdant un morceau de son aileron avant.

Les deux pilotes ont pu continuer avec Verstappen en disant qu’après cela, il n’était pas au courant qu’il y avait eu un contact.

Quant à savoir si les fans peuvent s’attendre à une collision ou trois avant que le titre ne soit décidé, Verstappen a déclaré via RacingNews365: «J’espère que non. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup de respect l’un pour l’autre et que nous allons courir dur les uns contre les autres. Mais je pense que c’est normal aussi.

«Pour être honnête, cela ne m’inquiète pas tellement. Je me concentre toujours sur moi-même et j’essaie de tirer le meilleur de moi-même. Bien sûr, on dirait que c’est entre Lewis et moi en ce moment, mais c’est encore une longue saison et beaucoup de choses peuvent arriver.

Une collision avec Hamilton, ou tout autre conducteur, est une erreur que Verstappen a l’intention d’éviter.

«Chaque course est différente bien sûr, mais je pense que nous savons comment nous battre pour le titre», a-t-il déclaré. «En équipe et moi-même.

«Vous devez essayer de marquer des points chaque week-end, même si vous ne terminez pas premier. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire de grosses erreurs, d’autant plus que l’écart entre les deux équipes est si petit. Je pense que (éviter les erreurs) est la chose la plus importante.

