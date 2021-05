Max Allegri aurait rencontré le Real Madrid cette semaine – rapport

Selon Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, aurait eu une réunion avec le Real Madrid cette semaine sur l’éventuelle place de manager ouverte cet été.

Massimiliano Allegri a eu une réunion avec le Real Madrid cette semaine. – Il est en «contact direct» avec le Real depuis mars. – Il acceptera le poste au cas où le Real déciderait de le signer [Raúl is in the list too]. – Les clubs italiens le veulent mais la priorité d’Allegri est le Real et il attend. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 16 mai 2021

Romano dit qu’Allegri et le club sont en contact depuis mars et sont prêts à rejoindre le club si Zinedine Zidane quitte réellement Madrid cet été. Romano dit qu’il y a trois noms sur la liste restreinte, y compris l’actuel manager de Castilla et la légende du club Raul.

Romano a déclaré que le président du club, Florentino Perez, avait appelé à signer Allegri il y a trois ans, mais il était toujours en accord avec la Juventus. Romano rapporte que rien n’a été officiellement signé ou décidé, mais cela dépend du départ de Zidane.

Il y avait des rapports disant que Zidane avait déjà dit aux joueurs qu’il quittait le club. Il a depuis commenté en disant qu’il n’avait pas parlé aux joueurs de son avenir avec le Real Madrid.

Zinedine Zidane: «Comment puis-je dire à mes joueurs que je quitte le club à ce stade de la saison? Je n’ai rien dit à mes joueurs sur mon avenir ». ⚪️ #RealMadrid Florentino attend également la décision “ officielle ” de Zidane, tandis que le Real a contacté d’autres managers pour se préparer. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 16 mai 2021

Bien qu’il semble qu’il y ait quelque chose ici avec Zidane qui pourrait partir après cette saison, rien n’est encore officiel. Zidane ni le club ne prendront probablement une décision officielle avant la fin de la saison de la Liga.

Il semble que les pourparlers d’Allegri et de Raul soient en préparation pour le départ de Zidane s’il décidait de partir. Romano dit que Perez prendra bientôt sa décision.