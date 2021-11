Le chroniqueur du Washington Post, Max Boot, tente de minimiser l’importance du dossier Steele après avoir passé des années à légitimer la tristement célèbre note de service.

Au milieu des révélations de l’enquête en cours sur Durham qui continuent de discréditer le dossier qui a contribué à alimenter le récit de collusion avec la Russie pendant la présidence Trump, Boot a écrit un article intitulé : « Même si le dossier Steele est discrédité, il existe de nombreuses preuves de la collusion de Trump avec la Russie, » le proverbe prétend que le récit était faux » ne volera pas « .

WASHINGTON POST BOSS DÉFEND LES JOURNALISTES « COMPLÈTEMENT ÉTHIQUES » APRÈS LES CORRECTIONS DE STEELE DOSSIER

« Le dossier Steele est un sideshow », a écrit Boot jeudi. « Comme de nombreux rapports de renseignement bruts, il était plein d’informations non corroborées – dont beaucoup ne sont pas vérifiées. Mais le dossier Steele n’a pas lancé l’enquête du FBI sur l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016, et le discréditer ne sape pas le preuve que le Kremlin a aidé Trump à remporter les élections grâce aux encouragements et à la coopération enthousiastes de sa campagne. Vous pouvez débattre pour savoir si cela constituait une « collusion », un mot sans définition légale. Vous ne pouvez pas nier qu’il y a eu une collaboration étendue – du moins pas sans recourir aux mensonges éhontés. »

« Le dossier Steele est peut-être terni, mais les preuves de collusion – ou, si vous préférez, de collaboration – restent aussi accablantes que jamais », a ajouté Boot plus tard.

L’historien militaire Max Boot rend visite à l’équipe Muse au siège mondial de Bloomberg à New York, aux États-Unis, le mercredi 23 janvier 2013. Il cite Garibaldi comme un personnage préféré, dont les conquêtes ne concernaient pas le pouvoir, mais les gens. Photographe : Amanda Gordon/Bloomberg via .

Boot a qualifié le dossier Steele de « spectacle parallèle » en octobre 2017, mais il ne l’a pas traité de cette façon.

« Plus de preuves que le dossier sur les liens Russie-Trump est considéré comme crédible par le FBI », a tweeté Boot en février 2017.

WASHINGTON POST CORRIGE, SUPPRIME LES SIGNALEMENT QUI S’APPUYAIT SUR UN DOSSIER D’ACIER ANTI-TRUM DISCRÉDITÉ

« Plus de preuves que le dossier de Christopher Steele est corroboré, au moins en partie. (Raw Intel est rarement précis à 100%) », a tweeté Boot en avril 2017 en réaction à un rapport partagé par le présentateur de CNN, Jake Tapper.

« Le dossier Steele détaillant les liens Trump-Poutine semble plus crédible », a tweeté le chroniqueur en septembre 2017.

En mars 2018, Boot a écrit : « La réticence de Trump à critiquer Poutine vous fait vous demander quelle emprise le Kremlin a sur lui ; le dossier Steele semble de plus en plus crédible. »

Une grande partie des médias ont commencé à revoir leurs reportages sur le dossier Steele à la suite des révélations de l’acte d’accusation d’Igor Danchenko qui ont considérablement miné sa crédibilité.

LE WASHINGTON POST A CORRIGÉ PLUS D’UNE DOUZAINE D’ARTICLES LIÉS À LA COUVERTURE DU DOSSIER STEELE

Même le propre article de Boot a publié plusieurs corrections sur ses rapports passés qui auraient corroboré les détails du dossier, ajoutant des notes de l’éditeur à au moins 14 rapports.

La rédactrice en chef du Washington Post, Sally Buzbee, a défendu les journalistes du journal comme étant « complètement éthiques » qui sont les auteurs des articles désormais erronés.

« Ce qui s’est passé dans cette affaire, c’est que les journalistes impliqués, à la minute où cet acte d’accusation a été publié, nous sont venus à peu près immédiatement », a déclaré Buzbee dans une récente interview. « Je pense que nous sommes probablement tous parvenus à une conclusion au même point. Et nous avons décidé que nous devions faire d’autres reportages. Les journalistes étaient complètement éthiques. Ils se sont manifestés. Ils ont dit: » Hé, cet acte d’accusation a été déposé. de revenir en arrière et de regarder cette histoire.' »

« Nous avons donc fait des reportages, puis nous nous sommes essentiellement assis dans une pièce et nous en avons parlé. Quelle était la chose la plus transparente et la plus éthique à faire pour nous? Et évidemment, je prends la décision, mais c’était un Un exercice vraiment collaboratif et réfléchi à réaliser. Et nous avons pris la décision ensemble de faire ce que j’espère être la bonne chose », a ajouté Buzbee.