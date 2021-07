Max Bupa Health Insurance devient Niva Bupa

Niva Bupa Health Insurance vise à devenir une entreprise de 2 500 crores de roupies d’ici FY21-22

Max Bupa Health Insurance a annoncé vendredi qu’elle s’est rebaptisée Niva Bupa. Soutenu par True North et Bupa, Niva Bupa démocratisera la catégorie de l’assurance maladie en renforçant les points de contact avec les clients et en introduisant une multitude de produits innovants et de services numériques. Niva Bupa Health Insurance visera à fournir une assurance financière ainsi qu’un accès aux soins de santé à ses clients en poursuivant son héritage d’innovation de produits, d’orientation client et de capacité numérique.

En raison d’un changement de modèle d’actionnariat, avec la sortie de Max India et l’entrée de la société de capital-investissement True North, Max Bupa devait créer une nouvelle identité de marque dans le cadre de la transition, a déclaré la société dans un communiqué. « L’entreprise a décidé d’en profiter pour se redéfinir. La décision du nouveau nom de marque était basée sur une enquête et des entretiens approfondis auprès de la génération Y du nouvel âge et des clients d’âge moyen qui étaient soit des acheteurs existants, soit des primo-acheteurs de produits d’assurance maladie. La marque s’est repositionnée pour les personnes soucieuses de leur santé qui croient en la construction d’un avenir meilleur », a-t-il ajouté.

Après la transition des actionnaires de Max Bupa de Max India à True North en 2019, nous sommes maintenant prêts avec notre nouvelle identité de marque en tant que Niva Bupa, a déclaré Krishnan Ramachandran, MD et PDG, Niva Bupa. « La nouvelle marque se tiendra fermement à l’intersection des services financiers et des soins de santé pour répondre aux besoins et aux aspirations de millions de personnes en Inde. Le secteur de l’assurance maladie est sur le point de connaître une croissance monumentale, et nous présenterons notre nouvelle identité de marque à nos clients avec une promesse renouvelée de protection et de soins. En tant que Niva Bupa, nous chercherons à renforcer davantage notre philosophie de marque axée sur le client », a-t-il ajouté.

Pour Nimish Agrawal, vice-président senior et responsable marketing de Niva Bupa, l’assurance maladie n’est plus considérée comme un instrument financier uniquement à des fins d’économie d’impôt. « Il s’est repositionné comme un produit d’auto-investissement qui prendra en charge tous les besoins de santé. Cela a également justifié un changement de notre positionnement. Avec la nouvelle identité de marque, nous voulons démêler l’espace de l’assurance maladie et offrir une expérience humanisée à nos clients, notamment en termes d’orientation, de conseil et d’accompagnement au moment de vérité », a déclaré Agrawal.

Niva Bupa Health Insurance vise à devenir une entreprise de 2 500 crores de roupies d’ici l’exercice 21-22. La société apportera plus de 12 millions de personnes en Inde dans le cadre de l’assurance maladie d’ici l’exercice 25, a-t-il déclaré.

A lire aussi : Jeevansathi encorde à Sonam Bajwa pour sa campagne #FixYourMatchYourWay

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.