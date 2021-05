Max Bupa lance le plan Senior First pour les seniors – Vérifier les fonctionnalités

En un mot, cette fonctionnalité permettra aux personnes âgées de ne jamais manquer de couverture, ce qui est essentiel pour se protéger contre les dépenses médicales imprévues liées à toutes sortes de maladies, y compris Covid-19.

Max Bupa a annoncé aujourd’hui le lancement de «Senior First» – un plan sur mesure pour les seniors. Le plan est conçu pour fournir un soutien et des soins aux personnes âgées dans leur âge d’or. Le plan Senior First comprend des options de couverture allant jusqu’à Rs 25 lakh sans sous-limites sur les problèmes de santé courants tels que la cataracte, le remplacement du genou, etc.

Pour aider les clients à surmonter les défis actuels rencontrés lors de la souscription d’une assurance maladie pour les personnes âgées et pour leur faciliter l’émission de la police, le plan Senior First est livré avec plusieurs caractéristiques attrayantes, y compris l’absence de tests médicaux obligatoires avant l’émission, de bilans de santé dès le premier jour. , un processus de réclamation sans tracas et plus encore.

Certains des principaux avantages du plan comprennent des avantages rassurants, un complément de sauvegarde, aucune sous-limite applicable dans des conditions communes, pas de tests pré-médicaux obligatoires, le choix de sa propre quote-part, un échange de quote-part contre des franchises, aucune prime de réclamation, bilans de santé dès le premier jour, prise en charge des soins à domicile et soins en garderie.

La prestation ReAssure est déclenchée dès la première demande elle-même et est une prestation assurée à somme illimitée. Toute réclamation payée à partir de cette prestation peut atteindre le montant de base assuré. On peut faire autant de réclamations que nécessaire au cours de la même année d’assurance, pour la même maladie ou pour des maladies différentes.

En un mot, cette fonctionnalité permettra aux personnes âgées de ne jamais manquer de couverture, ce qui est essentiel pour se protéger contre les dépenses médicales imprévues liées à toutes sortes de maladies, y compris Covid-19. Même en cas de maladies graves comme l’insuffisance rénale, la dialyse ou le cancer, lorsque les patients doivent souvent être hospitalisés plusieurs fois dans la même année. Une couverture illimitée du produit s’avérera extrêmement utile.

Krishnan Ramachandran, MD et PDG de Max Bupa Health Insurance, déclare: «Le produit a été conçu pour combler les lacunes actuelles dans la fourniture de services de santé de qualité aux personnes âgées. Actuellement, les seniors sont confrontés à plusieurs défis lors de la souscription d’une assurance maladie. Cela comprend les tracas indus liés à la passation de tests médicaux obligatoires, le refus de la police en raison de conditions préexistantes chroniques, une prime élevée, une couverture inadéquate, des options de quote-part élevées, entre autres.

Il ajoute que le plan Senior First a été soigneusement conçu en tenant compte de la sécurité financière nécessaire pour les personnes âgées dans un contexte d’inflation médicale croissante. Nous réalisons que les gens veulent être financièrement sûrs en ces temps difficiles, par conséquent, un produit véritablement sans numéraire garantira qu’il n’y aura pas de charge financière pour eux une fois qu’ils auront opté pour cette politique. ”

Senior First est un produit sans numéraire et avec des avantages de sauvegarde offrant une couverture à 100% pour les dépenses autrement non payables telles que le kit EPI, les gants, les masques à oxygène, les frais de transport et plus encore. Le produit couvre également les dépenses engagées pendant les traitements de soins d’une journée, nécessitant plus de 2 heures d’hospitalisation, y compris l’angiographie, la dialyse et la radiothérapie. Le plan Senior First comprend également le bonus sans réclamation pour récompenser les clients qui restent en bonne santé. En outre, les acheteurs de police peuvent également choisir leur propre quote-part en fonction de leur santé financière et peuvent échanger les quotes-parts contre la franchise.

Le plan Senior First de Max Bupa est disponible dans la gamme Gold et Platinum, avec une somme assurée allant de Rs 5 lakhs à Rs 25 lakhs.

Principales caractéristiques du plan Senior First de Max Bupa;

Avantage ReAssure: Déclenchée par le premier sinistre, cette prestation a un montant assuré illimité. Les clients peuvent réclamer un nombre illimité de fois dans le cadre de cet avantage. Toute réclamation peut aller jusqu’à la somme de base assurée.

Pas de sous-limites: Pas de plafonnement pour le traitement des problèmes de santé courants tels que la cataracte, les arthroplasties et plus encore.

Aucune somme assurée et visite médicale préalable à la police en fonction de l’âge: Le contrôle médical préalable à la délivrance n’est pas obligatoire. Les personnes âgées peuvent souscrire à cette police sans avoir à se soumettre à une somme assurée et à un examen médical préalable à la police en fonction de l’âge.

Bilans de santé annuels à partir du jour 1: Aucun lien pour réclamer ou renouveler. Les clients peuvent demander un bilan de santé dès le premier jour de la politique elle-même.

Ajout de sauvegarde: Couverture à 100% pour les dépenses non payables telles que le kit EPI, les gants, les masques à oxygène, les frais de transport et plus encore. Augmentation de la somme de base ajustée en fonction de l’inflation assurée chaque année, sans impact sur le bonus sans réclamation si les réclamations au cours d’une année d’assurance ne dépassent pas Rs 50 000

Tous les soins de jour couverts: Couverture des dépenses engagées pendant les traitements de jour nécessitant plus de 2 heures d’hospitalisation, y compris l’angiographie, la dialyse, la radiothérapie et plus.

Réduisez le ticket modérateur ou échangez-le avec des options de franchise: Un avantage facultatif pour réduire le ticket modérateur de 50 à 40/30/20%. Alternativement, les clients peuvent opter pour une franchise et bénéficier d’une couverture santé gratuite.

Facile à comprendre: Termes et conditions de la politique rédigés de manière simple et claire sans trop de jargon.

