Max Cavalera : Dino Cazares en tournée avec Soulfly est un « rêve devenu réalité pour tous les fans »

USINE DE PEUR‘s Dino Cazares joue de la guitare pour ÂME sur le Max CavaleraLa tournée américaine actuelle du groupe a débuté le 20 août au Launchpad à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Le trek de 33 dates se terminera à Tempe, en Arizona, le 25 septembre.

Max et Dino ont discuté de leurs attentes pour la tournée dans une vidéo de quatre minutes qui a été filmée pendant les répétitions avant la tournée à Phoenix, en Arizona et qui vient d’être téléchargée sur le SOULFLY YouTube canaliser. Max a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ce que je recherche le plus [forward to on] cette tournée avec Dino, à part tout ce que nous avons traversé, je pense que c’est une célébration de notre passion pour le métal, et nos routes se retrouvent, cette fois sous la forme d’une tournée. Et je pense que c’est vraiment cool parce que nous avons beaucoup de fans similaires – beaucoup de USINE DE PEUR les fans sont ÂME Ventilateurs; ils aiment les deux groupes de toute façon. Donc c’est presque comme si ça allait être un peu un rêve devenu réalité pour tous ces fans de nous voir tous les deux sur une scène en train de jouer [and] déchirant. Et pour moi, en tant que Dino fan, avant même d’arriver ici [to our rehearsal space], j’essayais d’imaginer à quel point les chansons vont sonner avec ce croustillant Dino sonner sur certains des trucs qui n’ont jamais vraiment sonné aussi agressifs – tout comme les riffs serrés à la machine, rendez les chansons plus serrées. Et il a tout appris comme les disques, ce qui est incroyable. Alors nous jouons des trucs comme ‘Feu’, ‘Saigner’ et ‘Boom’ la façon dont c’est sur le disque, ce que nous n’avons jamais fait auparavant. Et à part ça, [I’m] J’ai aussi hâte de l’avoir sur la route, de raconter des histoires et de plaisanter, parce que nous le faisons. C’est professionnel – nous aimons être professionnels – mais vous devez également apprécier ce que vous faites ; tu dois t’amuser avec. Et tout l’équipage a essayé de vraiment accueillir Dino dans le ÂME camp. Je pense que c’est vraiment cool. Il m’a dit même le ÂME tribu, tous les fans l’ont embrassé dans notre camp, dans notre tribu. Et pour moi, ça va être une opportunité unique. Parce qu’il est dans USINE DE PEUR, donc, bien sûr, il ne rejoint pas ÂME. Mais je pense vraiment que c’est une chose spéciale que nous faisons. Et qui sait ce qu’il en sortira ? Mais ça va être incroyable. Les spectacles vont être incroyables. Et je suis très, très impatient de présenter tout ce que nous avons travaillé [on] ici. Ça va être juste un très, très spécial ÂME visiter – [more] différent de toute autre tournée que nous ayons jamais eue.”

Ajoutée Dino: “Ce qui me passionne le plus, c’est tout ça. De notre histoire que nous avons depuis la première fois que je l’ai rencontré. En fait, jouer ces chansons et passer du temps avec lui, tous ces souvenirs me traversent l’esprit . Être à côté, à côté de mon frère et jouer ces riffs, ça va être une tuerie. J’ai hâte. Parce que souvent, au fil des ans, il m’a invité sur scène pour jouer une chanson ou deux – généralement ‘Œil pour œil’ – mais maintenant je vais pouvoir faire tout un set avec lui, ce qui est vraiment une tuerie. J’ai hâte de voir les sourires sur les visages des enfants, de nous voir et lui jouer ensemble. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissant qu’ils m’aient accueilli dans leur famille. Je le dis maintenant, mais j’ai toujours fait partie de la famille. Mais juste être ici et être en Arizona et répéter avec tout le monde et à quel point tout le monde est chaleureux et comment ils prennent tous soin les uns des autres et nous prenons tous soin les uns des autres aussi, et c’est vraiment bien d’être ici. Et j’ai hâte de sortir et que ces enfants voient nos styles se heurter. Ça va être une tuerie.”

Lorsque son ajout à ÂMEla programmation de tournée de a été annoncée pour la première fois, Cazarès a déclaré dans un communiqué : « La première fois que j’ai rencontré Max en 1991, je savais que nous allions être amis de longue date. J’étais au bar, il m’a attrapé le bras et a crié « Papa Capado ». J’étais comme ‘qui le [email protected]#% es-tu? Il a dit ‘Je suis Max‘ et à partir de là, nous avons juste sympathisé. La même nuit, je lui ai joué le USINE DE PEUR bande démo sur son Walkman cassette dans sa chambre d’hôtel alors que nous assistions à une convention musicale à Los Angeles. Il l’aimait tellement qu’il ne voulait pas le rendre, alors j’ai dû le combattre et le sortir de son Walkman, haha. C’était mon seul exemplaire. Max Raconté Monte Conner, le directeur A&R de Records de Roadrunner, que nous avions une nouvelle démo qu’il devait vérifier, alors notre responsable de l’époque a envoyé notre démo à Mont après que de nombreuses étiquettes nous ont refusé. Le reste appartient à l’histoire.

« Au cours des 30 dernières années, j’ai été invité à quelques-uns des Maxprojets et j’ai sauté sur scène quand et où je le pouvais. C’est maintenant un grand honneur de faire cette tournée aux côtés Max en tant que deuxième guitariste. Ça va être incroyable pour tous les fans de nous voir jouer une sélection de ÂME chansons et quelques extras familiers.

“Beaucoup de respect à Max et sa famille — merci de m’avoir toujours fait me sentir chez moi avec le ÂME Tribu. Faisons cela!!!! Um Dois Três Quatro”.

Bien que de longue date ÂME guitariste Marc Rizzole départ du groupe n’a été officiellement annoncé que le 7 août, il a été largement supposé qu’il était hors du groupe deux jours plus tôt lorsqu’il a été révélé que Dino jouerait de la guitare pour ÂME sur la tournée en cours.

Photo gracieuseté de Dino Cazares



