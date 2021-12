Max Cavalera dit qu’il n’a aucune amertume envers la programmation actuelle de Sepultura : « Je m’en fiche vraiment »

Max Cavalera dit que sa collaboration avec son frère Igor Cavalera est « la seule chose » qui « semble proche » de la formation classique de leur ancien groupe SÉPULTURE.

Le quatuor brésilien s’effondre en 1996 avec la sortie de Max après la séparation du reste du groupe avec la femme du chanteur/guitariste Gloria comme leur gestionnaire. Igor, qui joue de la batterie, est resté avec le groupe pendant encore dix ans avant de quitter SÉPULTURE et refaire équipe avec Max dans CONSPIRATION DE CAVALERA.

Bien que SÉPULTURE a maintenu une base de fans inconditionnels dans toutes les régions du monde tout au long des près de quatre décennies d’histoire du groupe, Max-ère albums « Racines » et « Annonce du chaos » étaient de loin SÉPULTURE‘s le plus réussi sur le plan commercial, ayant tous deux été certifiés disque d’or aux États-Unis pour des ventes dépassant cinq cent mille exemplaires.

Interrogé dans une nouvelle interview avec « Population Générale Avec Marco Lesher » ce qu’il pense de son remplaçant dans SÉPULTURE, chanteur Derrick vert, Max dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ça ne me dérange pas. C’est ce que c’est. En fin de compte, les fans savent ce qu’était le groupe et ce qu’il est maintenant, la différence [between the two]. Et je m’en fiche vraiment. Je ne suis pas amer. Ils font ce qu’ils font; Je fais ce que je fais. C’est comme ça depuis longtemps maintenant. Mais vous ne pouvez pas toucher aux classiques ; ces enregistrements que nous avons fait [in the 1980s and 1990s]. Ça marche toujours, mais c’est comme ça.

« Si vous voulez vraiment entendre quelque chose qui ressemble à ce que c’était, vous devez venir me voir et Igor jouer », a-t-il ajouté. « C’est la seule chose qui sera proche de ce qu’elle était, à cette époque. »

Igor et Max ont passé une grande partie des six dernières années à célébrer le 20e anniversaire de SÉPULTURE‘s « Racines » et 30e anniversaire de « Sous les restes » et « Surgir » albums en tournée dans le monde entier.

L’année dernière, SÉPULTURE bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. a dit qu’il n’avait eu aucun contact avec Max, ajoutant qu’une réunion avec le leader original du groupe devrait se produire « naturellement ».

De retour en 2017, Igor Cavalera Raconté La tribune de Salt Lake City que lui et Max « croire SÉPULTURE n’a pas vraiment de sens de nos jours, de faire ce qu’ils font. » Le batteur a également minimisé la possibilité d’une réunion de SÉPULTURE‘s line-up classique, en disant: « À moins que ce ne soit quelque chose de vraiment solide – et nous n’avons pas vu cela de leur part – de faire quelque chose de totalement professionnel et de se réunir, d’essayer de faire quelque chose comme ça. En fin de compte, ce serait être spécial pour les fans, donc ce n’est pas comme une porte fermée, mais en même temps, nous n’avons pas le temps de dépenser de l’énergie avec ce genre de chose. Alors nous allons juste de l’avant. «

Max fait écho aux sentiments de son frère, racontant La tribune de Salt Lake City qu’il ne pense même pas beaucoup à ses anciens camarades de groupe. « Pendant un temps – pendant longtemps – il y avait une guerre dans la presse, du genre ‘Il parlera ceci, je parlerai cela' », a-t-il expliqué. « J’en ai vraiment marre, honnêtement. Je ne vais plus faire ça. Alors laissez-les faire leur chemin et faire leur truc, et nous allons faire notre truc, et je pense que c’est le mieux pour tout le monde. »

Tout en s’abstenant d’exclure complètement une réunion de SÉPULTUREla gamme classique de , Max a déclaré: « Pour le moment, nous n’en avons même pas besoin. Il y a eu tellement de ce genre de mauvaises vibrations au fil des ans que je ne sais même pas comment cela fonctionnerait vraiment. Je pense quoi [Igor and I] font est la chose la plus proche de cela, et cela fonctionne très bien, cela fonctionne comme un charme. C’est incroyable. »

SÉPULTUREla programmation actuelle de — Vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et batteur Eloy Casagrande — a sorti son dernier album, « Quadra », en février 2020 via Records d’explosion nucléaire.



