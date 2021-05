Max Cavalera fustige le président brésilien Jair Bolsonaro: “ Il embrasse les choses négatives avec fierté ”

Musicien de heavy metal brésilien Max Cavalera, qui vit à Phoenix, en Arizona depuis 1992, a critiqué le président du pays Jair Bolsonaro, en le comparant à Donald Trump et dire que le politicien brésilien qui divise “embrasse les choses négatives avec fierté.”

Le joueur de 51 ans SOULFLY et CONSPIRATION DE CAVALERA Le leader a évoqué la situation politique dans son ancien pays d’origine lors d’une toute nouvelle interview avec Landry.audio. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je regarde beaucoup d’artistes brésiliens – chaque fois que je le peux – dans des podcasts et des choses comme ça, et c’était vraiment choquant de les entendre dire au Brésil qu’il y a des familles qui sont divisées à cause de ce type. Parce que la moitié des la famille comme lui, l’autre moitié ne l’aime pas, ils se divisent, ils ne se parlent pas.

“Je suis le premier à dire – je le sais pour un fait – presque tous ceux qui arrivent au pouvoir au Brésil se lancent immédiatement dans la corruption”, a-t-il poursuivi. “C’est presque comme si c’était un virus; c’est comme une maladie; c’est comme la maladie d’un président. Le Brésil ne peut pas avoir un bon président, même lui essaie de [be one]; il ne peut pas. Mais il semble que ce type soit encore pire. Parce qu’il est un peu comme Atout, il embrasse les choses négatives avec fierté – [he’s] fier de tuer des gens, [he’s] fier de détruire les Indiens. C’est un peu effrayant parce qu’il est fier de ces choses.

«Pour moi, je ne connais aucun politicien. Je n’ai jamais rencontré aucun politicien. Je ne veux rencontrer aucun politicien. Ce sont tous des salauds, à mon avis. Aucun d’eux ne veut vraiment aider.

«Ce n’est pas seulement le gars, c’est le système derrière le gars qui va avec le gars.

“Ça craint que ça divise les familles et fasse tellement de dégâts, tout comme Atout fait tellement de dégâts ici [in the U.S.]. “

Max ajouté: “J’ai chanté ça sur [the SOULFLY album] ‘Primitif’ retour en 2002 – «Retour au primitif. J’emmerde toute la politique. Et je faisais référence à toute la politique – [including] politique de la musique. Je pense vraiment que c’est une carrière où vous ne vous souciez guère des gens. Vous obtenez la corruption – vous commencez à corrompre, et vous pouvez devenir riche grâce à cela, et vous le faites simplement pour vous-même, et c’est tout, mec. Et en attendant, tous les pauvres sont encore en train de mourir, les problèmes ne sont jamais résolus.

«Ils disent que le Brésil sera un grand pays dans trois cents ans. J’espère que je renaîtrai et que je renaîtrai de nouveau dans trois cents ans. Je serai bien placé. [Laughs]”

Le conservateur Bolsonaro a minimisé la menace du coronavirus dans son pays, où plus de 400000 citoyens sont morts du COVID-19. Il a également été critiqué pour ses commentaires sur les homosexuels, les femmes et sa nostalgie de l’ancienne dictature militaire du Brésil. En outre, il a appelé à une plus grande marge de manœuvre pour les forces de l’ordre pour tirer et tuer les criminels.

En septembre 2018, Max Raconté Nations Unies Rock que le SOULFLY chanson “Evil Empowered”, tiré du dernier album du groupe, “Rituel”, a été écrit «sur la corruption des dirigeants». Il a expliqué: “Tous les dirigeants élus, à peu près, à l’exception de très peu, contractent cette maladie de la corruption et ils utilisent simplement leur pouvoir pour le mal plutôt que pour le bien, plutôt que pour le peuple. Le Brésil a été une victime. [of] cela depuis de nombreuses années maintenant, depuis que je suis enfant. Nous n’avions qu’un seul bon président, et il a été assassiné après leur arrivée au pouvoir. Et cela montre simplement que si quelqu’un est bon, il vous tue; ils ne veulent pas de bonnes personnes impliquées. C’est le système; c’est [how] toute la société, tout le système fonctionne. C’est à peu près similaire dans le monde, je pense, partout.

“C’est dommage, parce que [Brazil is] un très grand pays, je pense, avec beaucoup de possibilités pour être vraiment, vraiment bon, ” Max ajoutée. “Et c’est un peu gâché avec la corruption et juste faire la mauvaise chose – au lieu d’aider le pays, ils font le contraire. Et ça craint un peu. Espérons qu’un jour ce sera mieux.”

“Rituel” est sorti en octobre 2018 via Divertissement nucléaire.