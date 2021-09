Max Cavalera : J’aime le “Black Album” de Metallica

Dans une nouvelle interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique “Câblé dans l’Empire”, ancien SÉPULTURE et courant ÂME leader Max Cavalera a parlé de son amour pour METALLIQUE, notamment le « Black Album », qui fête cette année ses 30 ans. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand j’étais gamin, j’avais les cheveux longs, et mon cousin essayait de me faire aller droit, d’être un citoyen ‘normal’. Alors il voulait que je me coupe les cheveux. Alors il m’a proposé de m’en acheter disque importé que je voulais si je me coupais les cheveux. ‘Chevaucher l’éclair’. Alors j’ai coupé mes cheveux, j’ai ‘Chevaucher l’éclair’, les cheveux ont repoussé et j’ai enregistré un record incroyable.

“Oui, j’aime METALLIQUE“, a-t-il poursuivi. “Ce fut une grande influence sur le début SÉPULTURE enregistrements. Vous pouvez entendre le ‘…Et la justice pour tous’, « Journées du garage » influence.

“Je me souviens de la première fois que j’ai entendu le ‘Black Album’. La première chose qui saute aux yeux est la production – c’est un disque incroyable et bien produit”, Max ajoutée. “Il y a des chansons vraiment incroyables dedans. C’est un disque controversé pour beaucoup de gens, mais je l’aime, mec. Je pense qu’il y a de bonnes chansons dedans. C’est un peu différent des premiers trucs, mais ça fait partie de la vie. Tout d’entre nous, les musiciens, nous devons comprendre que cela fait partie de la croissance lorsque les groupes font cela. Et je pense qu’ils l’ont fait d’une manière vraiment meurtrière. “

Max et son ÂME les membres du groupe ont passé les derniers mois à travailler sur le suivi de 2018 “Rituel”album à Souterrain de platine à Phoenix, Arizona avec le producteur Arthur Rizk, qui a déjà travaillé avec CONSPIRATION DE CAVALERA, DÉCLENCHEMENT DE PUISSANCE et CODE ORANGE.

Le mois dernier, ÂME se sépare du guitariste de longue date Marc Rizzo en raison de différences personnelles. Un guitariste remplaçant permanent n’a pas encore été annoncé. USINE DE PEUR‘s Dino Cazares joue de la guitare pour ÂME sur la tournée américaine actuelle. Le trek de 33 dates se terminera à Tempe, en Arizona, le 25 septembre.



