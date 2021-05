Max Cavalera revient sur l’album “ Roots ” de Sepultura: c’est “ un disque courageux ” qui a “ très bien vieilli ”

Dans une nouvelle interview avec le magazine australien Blunt, l’ancien SÉPULTURE chanteur Max Cavalera réfléchi sur l’album révolutionnaire du groupe en 1996 “Les racines”, sur laquelle lui et ses camarades ont collaboré avec le Brésilien Xavante tribu.

“C’est bien qu’il soit encore apprécié à ce jour”, a-t-il déclaré. “Je pense ‘Les racines’ était controversée; beaucoup de gens l’ont adoré et beaucoup de gens l’ont détesté. [It was] l’un de ces disques qui divisent. J’aime ça — que ça n’allait pas plaire à tout le monde. Ça va faire chier certaines personnes.

“Je pense ‘Les racines’ est un disque courageux avec des trucs vraiment cool dedans”, a-t-il poursuivi. “Le truc tribal, et aller enregistrer avec le Xavante, ce sont des trucs qui ont influencé même les nouveaux groupes comme GOJIRA. [Their track] ‘Amazonie’, c’est totalement influencé par ‘Les racines’. C’est cool de voir des groupes influencés par ça, des gens qui respectent le disque.

“Je pense que le disque a très bien vieilli”, Max ajoutée. “C’est l’un de ces disques qui sonne bien quand vous le mettez en ce moment. Ce n’est pas là où je suis musicalement; je suis plus dans des trucs comme [my extreme metal side project] ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ à l’heure actuelle. Mais j’en suis fier.”

“Les racines”, avec les années 1993 « Année du chaos », est considéré SÉPULTUREla sortie la plus réussie commercialement de, ayant été certifiée or en 2005 par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour les envois aux États-Unis de plus de 500 000 exemplaires.

Dans une interview de 2016 avec Marteau en métal, CORN chanteur Jonathan Davis a dit qu’il se sentait “Les racines” a beaucoup emprunté à son propre groupe. Il a dit : « Je pensais [it] C’était un gros compliment, mais je pensais aussi que c’était foutu. C’était juste un flagrant CORN arnaque, et je l’ai eu avec le producteur Ross Robinson à ce sujet, parce qu’il a juste pris notre son et l’a donné à SÉPULTURE. Mon jeune cerveau ne pouvait pas le supporter. Mais ils étaient l’une de nos plus grandes influences, donc je suppose qu’ils obtiennent un laissez-passer. Et c’est un album classique, donc tout va bien. “

Plus tard cette même année, Max dit au “Démentièlement Vôtre” émission sur la ville de Québec CKRL 89,1 FM station de radio avec laquelle il n’était pas d’accord Davisl’évaluation de “Les racines”. “Je ne le vois pas comme ça”, a-t-il déclaré. « Je pense surtout au son de CORN, à mon avis, avec la basse, c’est horrible. Nous n’avions pas cela; nous avions beaucoup de bas de gamme et des choses que le CORN l’album n’avait pas. Donc je ne vois pas pourquoi il serait énervé, parce que je ne vois pas tellement [similarity] entre eux deux. Plus, CORN n’était pas la seule raison pour laquelle nous voulions travailler avec Ross. Il avait fait un USINE DE PEUR démo que j’aimais beaucoup et qui avait un son vraiment brut. Et il avait fait un DEFTONES chanson sur le ‘Adrénaline’ album que j’ai beaucoup aimé.”

Il a poursuivi : « Dire cela, c’est comme dire SÉPULTURE devrait être fâché contre CADAVRE CANNIBAL parce qu’ils ont utilisé [producer] Scott Burns. je ne suis pas fâché contre CADAVRE CANNIBAL; Je pense qu’ils sont géniaux. Parce que nous étions l’un des premiers à utiliser Scott Burns, nous devrions être en colère contre tous les groupes qui utilisent Scott Burns? C’est enfantin. Alors il est vraiment enfantin. Et je m’en fous vraiment CORN ou n’importe qui.

“Nous [were] très différent de [KORN]; nous avons notre propre façon de jouer et les chansons sont différentes. Tout est différent. C’est juste le même gars qui a enregistré [both albums]; c’est la seule similitude.”

Davis a été présenté en tant qu’invité sur le “Les racines” Piste “Détourne le regard” – de même que Mike Patton de PLUS LA FOI.

En 1996, Max sorti SÉPULTURE après que le reste du groupe se soit séparé de sa femme Gloria en tant que manager.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).