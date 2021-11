Max conseille : « Il y a place à amélioration »

11/06/2021 à 00:28 CET

Max Verstappen a pris un coup d’autorité lors de la première journée du Grand Prix du Mexique, commandant la deuxième séance libre et étant une demi-seconde plus rapide que Bottas et la Mercedes de Hamilton. Visiblement le leader du championnat s’est montré satisfait, mais a clairement fait savoir qu’il n’est pas satisfait et face à la lutte pour la pole ce samedi, il espère vaincre.

« Oui, c’était une bonne journée. Bien sûr, en essayant toujours d’améliorer la voiture. En FP1, la piste était très sale, donc en FP2, c’était déjà un peu mieux. Il semblait que la voiture fonctionnait assez bien. Bien sûr, quelques trucs à revoir, mais les sensations étaient plutôt bonnes », a résumé Max.

Y a-t-il encore une marge d’amélioration pour Red Bull ? ils lui ont demandé. Et le Néerlandais a répondu par l’affirmative : « C’est toujours difficile à savoir. Mais oui, on n’est jamais tout à fait heureux et on va toujours essayer de s’améliorer. Il y a de la place. »

« Nous avons un bon feeling pour le week-end, mais bien sûr, nous devons aussi être là samedi. Nous allons donc analyser beaucoup de choses. Remarquez, c’est un début de week-end positif. Il est toujours difficile de savoir comment nous allons performer en qualifications après l’entraînement de vendredi, et il y a pas mal de choses à prendre en compte pour améliorer les performances », a-t-il conclu Verstappen.