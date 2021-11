Max, critique des courses de sprint

11/12/2021 à 16:36 CET

Au leader de la Coupe du monde Max verstappen Il n’aime pas le format expérimental de course de qualification de sprint que la F1 a essayé cette année à Silverstone et Monza et qu’il répétera ce week-end au Grand Prix du Brésil. Le Néerlandais n’a pas eu de chance dans les épreuves avec ce format, car après la répétition en Grande-Bretagne et en Italie, il s’est retrouvé avec deux accidents dans la course longue dimanche. A son arrivée sur le circuit d’Interlagos, le pilote Red Bull s’est montré ouvertement critique.

« Le moment d’émotion vient toujours au début, parce qu’alors ce que vous faites est de maintenir le pneu jusqu’au bout, en particulier les coureurs devant. Peu importe sur quel circuit vous êtes, « Max a ironisé. »Si les gens aiment l’excitationPourquoi ne pas faire deux sorties en un week-end ? J’aime plus le traditionnel, et si vous êtes dans des voitures appariées en compétition naturellement, vous n’avez pas besoin de changer quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Malgré son ton protestataire, Verstappen est concentré sur son objectif, qui est de décrocher son premier titre mondial : « Combien de fois avez-vous l’opportunité de prendre le 1 ? C’est bon pour le merchandising, on le sait tous, alors c’est intelligent de le faire« , a-t-il souligné lorsqu’on lui a pointé du doigt pour le choix du numéro en cas d’être proclamé champion cette saison.

Moins semblent se soucier des statistiques et après avoir remporté neuf victoires cette année, Verstappen Il a précisé que « seul celui qui termine en tête gagne, peu importe le nombre de fois que vous avez gagné cette saison. J’essaye de profiter, mais aussi de gagner le championnat, et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Gagner est le meilleur, mais aussi savoir que vous ne pouvez pas le faire est quelque chose qui vous déprime. Quand tu es en F1, tu dois l’accepter, comme je l’ai fait quand j’ai commencé chez Toro Rosso, même si tu espères toujours faire le saut un jour dans une équipe avec laquelle tu peux battre. Maintenant, je profite juste du moment », a-t-il conclu.