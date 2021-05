Max ‘définir le point d’exclamation avec une passe agressive’

Max Verstappen a «tout bien fait» en prenant agressivement la tête de Lewis Hamilton en Espagne, mais c’est l’agression de Mercedes qui a remporté la course.

C’est selon l’ancien pilote de F1 devenu expert Timo Glock.

Parti deuxième sur la grille du Grand Prix d’Espagne, Verstappen s’est musclé vers la tête en refusant de donner à Hamilton ne serait-ce qu’un pouce dans le premier virage.

Le conducteur de Mercedes a été contraint de «caution» ou risquerait un accident.

Mais alors que Verstappen a remporté la première bataille, ce sont Hamilton et Mercedes qui ont gagné la guerre.

«Max Verstappen a pris un excellent départ dans la course», a écrit Glock dans sa chronique Sky Germany. «Il a tout fait là-bas.

«Il a conduit très agressivement devant et a attaqué Hamilton directement dans le premier virage.

«Avec cela, il a établi un point d’exclamation.

«C’est bien sûr ce que tout le monde veut voir.»

À la fin, cependant, c’est la stratégie à deux arrêts de Mercedes qui a remporté la victoire.

Glock a poursuivi: “Max a essayé de contrôler la course de l’avant, mais rétrospectivement, Mercedes était stratégiquement très intelligente et agressive en même temps.”

La prochaine étape de la Formule 1, et la prochaine destination dans un combat qui a vu Hamilton et Verstappen courir à chaque course, est Monaco.

Les rues étroites et sinueuses de la Principauté devraient, selon Glock, jouer avec les atouts de Verstappen et Red Bull.

«En ce qui concerne Monaco», a déclaré l’Allemand, «ce sera à nouveau très excitant quand vous verrez que les deux voitures sont à un très bon niveau.

«Nous allons certainement voir un échange de coups et je suis curieux de voir laquelle des autres équipes peut se rapprocher un peu parce que Monaco a ses propres lois.

«J’essaie à nouveau d’être optimiste à propos de Verstappen et je pense que Monaco devrait en fait être plutôt bon pour Red Bull. Je vais juste dire qu’il sera au front à Monaco.

“Voyons ce qui se passe. Nous pouvons certainement nous attendre à une course serrée à nouveau.

Après quatre courses, Hamilton mène le championnat des pilotes avec 14 points d’avance sur Verstappen.

