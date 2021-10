Max Eberl de Gladbach extatique après avoir piétiné le Bayern Munich

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, s’est entretenu avec Sky (tel que capturé par Tz) après la défaite totale de son équipe contre le Bayern Munich et comme vous pouvez l’imaginer, le joueur de 48 ans était ravi de la grande victoire de son équipe dans la DFB- Pokal.

« C’était une soirée Pokal magique que l’on n’oubliera pas de sitôt. Je pense que c’était aussi mérité. Nous avons très bien défendu et avons activement avancé. Nous voulions impressionner le Bayern avec cela, et nous l’avons fait. Et nous avons marqué de très beaux buts devant. Dans ce match, nous voyons de quoi notre équipe est capable », a déclaré Eberl.

Gladbach est certainement sorti bourdonnant et n’a jamais regardé en arrière. Cela a rendu Eberl extrêmement heureux.

« Nous les avons vraiment impressionnés. Ils étaient perdus. Nous avons joué le Bayern contre le mur. J’ai le grand objectif d’être en finale à un moment donné », a déclaré Eberl. « Nous avons fait un pas de plus vers cet objectif. C’est super pour la Bundesliga et le Pokal. Le Bayern ne peut pas gagner le doublé.