Max Eberl dit que Matthias Ginter restera au Borussia Mönchengladbach au milieu des liens avec le Bayern Munich

S’exprimant sur Bild TV ce week-end (via @iMiaSanMia sur Twitter), le directeur sportif du Borussia Mönchenglabach, Max Eberl, a confirmé que Jonas Hofmann et Matthias Ginter resteraient au club cet été. Les deux joueurs avaient récemment été liés à des mouvements potentiels au Bayern Munich, mais alors que le Bayern se rapproche de la signature de Marcel Sabitzer du RB Leipzig, les deux mouvements pour la paire de joueurs de Gladbach sont annulés. « A ce jour, nous n’avons pas eu de discussions sérieuses. Notre équipe reste telle qu’elle est », a confirmé Eberl. Il a également précisé que, malgré ce qui a été rapporté, il n’y a jamais eu de négociations avec Hasan Salihamidzic pour Hofmann ou Ginter.

Il a été initialement rapporté que le plan initial du Bayern était d’acquérir Ginter lors d’un transfert gratuit l’été prochain, lorsque son contrat avec Gladbach devait expirer, mais a décidé qu’ils devraient explorer l’opportunité de l’avoir cet été en tant que renfort défensif. Sa polyvalence pour jouer en tant qu’arrière central ou arrière droit pourrait grandement profiter à la profondeur défensive de Julian Nagelsmann, mais avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur le point de revenir de leurs blessures respectives après la pause internationale, il y a moins de nécessité urgente pour ajouter profondeur en défense.

Le Bayern n’a pas non plus été en mesure de décider quoi faire de Chris Richards, car ils ne semblent pas trouver de prétendant viable capable et/ou disposé à payer au moins 10 millions d’euros pour lui. Entre Dayout Upamecano, Niklas Sule, Tanguy Nianzou, Hernandez, Pavard, Alphonso Davies, Omar Richards, Chris Richards et Josip Stanisic, Nagelsmann a encore beaucoup d’options à choisir en défense, surtout si Chris Richards reste cet été. Sans oublier que s’il est pressé par des blessures ou des suspensions, il y a toujours la possibilité d’utiliser Joshua Kimmich à l’arrière droit.

Tout bien considéré, obtenir potentiellement Ginter sur un transfert gratuit l’été prochain serait une entreprise formidable pour le Bayern. Essayer de l’avoir cet été dépendait peut-être beaucoup de ce qui s’est passé avec Sule et Chris Richards, qui étaient tous deux liés à des déménagements potentiels. Pour l’instant, Nagelsmann peut le faire fonctionner avec les joueurs dont il dispose déjà.