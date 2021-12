Max Eberl fournit des mises à jour sur Matthias Ginter, Denis Zakaria au milieu des liens avec le Bayern Munich

Il a été confirmé que Matthias Ginter et Denis Zakaria ne renouvelleront pas leurs contrats actuels avec le Borussia Mönchengladbach. Les deux accords expirent cet été et ils auront tous les deux, au moins d’ici là, quitté Gladbach. Ces dernières semaines, bien que le front office du Bayern Munich soit resté catégorique sur le fait qu’il ne ferait aucune affaire entrante pendant la fenêtre de transfert d’hiver, Ginter et Zakaria ont été liés à des transferts gratuits potentiels vers Munich.

Le front office de Mönchengladbach avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de convaincre Ginter et Zakaria de rester et de signer de nouveaux accords, mais le directeur sportif Max Eberl a récemment expliqué que son objectif était que ces décisions définitives soient prises avant les vacances d’hiver de la Bundesliga. « Je ne voulais pas endurer cette tactique dilatoire. Je voulais avoir des décisions avant le début des vacances d’hiver. Nous voulions enfin prendre nos têtes », a-t-il récemment déclaré à Sky (via Sport1).

Eberl a poursuivi en disant que Gladbach n’est actuellement pas en mesure de « accepter les offres que d’autres clubs peuvent proposer ». Au contraire, avec les joueurs qui ont des contrats à venir et qui sont liés à des départs potentiels du club, il s’agit « d’agir de manière à ce que l’association existe toujours dans quatre à cinq ans. C’est pourquoi nous avons dit à Matze (Ginter) : nous ne pouvons et ne voulons pas (proroger son contrat) », a-t-il expliqué. Gladbach a un bilan défensif torride jusqu’à présent cette saison, concédant déjà 32 buts lors de ses 17 premiers matches de Bundesliga, et Ginter est sans doute victime d’une mauvaise situation dans la ligne arrière de Die Fohlen alors qu’il s’est particulièrement mal comporté lui-même. Il a également eu récemment de solides performances pour l’équipe nationale allemande sous Hansi Flick.

Pour le cas de Zakaria, il avait clairement indiqué au club l’été dernier que son intention était de partir et non d’envisager l’idée de signer un nouvel accord à ‘Gladbach. Malgré la perspective de perdre un milieu de terrain de grande qualité, Eberl est d’accord avec la logique et la clarté du fait que Zakaria a pris sa propre décision. « Denis a pris la décision et c’est une bonne chose. C’est pourquoi nous ne sommes pas en état de choc », a-t-il déclaré. Même avec des joueurs perdants comme Zakaria et Ginter dès (potentiellement) cet hiver, Eberl pense toujours que Gladbach a un groupe suffisamment solide pour renverser la vapeur dans le Ruckrunde. « Cela ne fera pas tomber le club de ses fondations. Nous avons maintenant la clarté – et avec cette clarté, nous pouvons travailler », a-t-il expliqué.

Un départ de Marcus Thuram, dont le contrat expire en 2023, n’est pas hors du domaine des possibles, selon Eberl. « Si nous avons une offre exceptionnelle pour un joueur, alors nous devons nous asseoir et décider, mais le marché de janvier n’est pas exactement le plus productif. L’été était déjà très compliqué et janvier n’est pas vraiment meilleur », a-t-il déclaré.