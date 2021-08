Max en pole, Russell P2, Norris chute lourdement

in

Max Verstappen prendra le départ du Grand Prix de Belgique dimanche en pole position devant George Russell, oui George Russell, après que Lando Norris, le pilote à battre lors des séances précédentes, se soit lourdement écrasé.

Le pilote McLaren, qui a été le plus rapide en Q1 et en Q2, a été l’un des premiers à tenter un tour chaud alors que la pluie tombait au début du dernier segment de qualification.

Le perdant à Eau Rouge, Norris a détruit sa MCL35M alors qu’il filait dans la barrière au sommet, endommageant les quatre coins de la voiture.

Le Britannique a été emmené au centre médical de la piste pour des vérifications, l’accident soulevant des questions de sécurité, Sebastian Vettel ayant déjà demandé que la séance soit signalée avant même l’accident de Norris.

Après une pause de 42 minutes et la pluie ayant diminué, les qualifications ont repris avec Verstappen contre Lewis Hamilton pour la pole position uniquement pour que Russell enfonce sa Williams dans le vif du sujet.

Alors que Russell a brièvement maintenu P1 avec un dixième d’avance sur Hamilton, Verstappen a brisé le cœur de Williams alors qu’il était le dernier à franchir la ligne, devançant Russell de trois dixièmes.

GEORGE RUSSELL COMMENCE P2. QUEL TOUR !!!!!! pic.twitter.com/sHXcAYFOSP – Williams Racing (@WilliamsRacing) 28 août 2021

Bien que le début des qualifications ait été retardé de 12 minutes, Lando Norris disait déjà à McLaren que les intermédiaires seraient le pneu de choix “très bientôt” alors que la Q1 passait au vert sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Williams a décidé de jouer, George Russell et Nicholas Latifi sur les inters. Russell était confortablement le pilote le plus rapide en piste lorsque Latifi l’a laissé tomber au virage 12. Russell a dû reculer dans son tour chaud mais est revenu avec un temps de 2:02.068 pour aller le plus vite avec cinq secondes d’avance sur Max Verstappen sur les pneus pluie.

Cela, comme on pouvait s’y attendre, a vu une rafale d’activité dans les stands alors que le reste du champ est passé des mouillés aux inters. Lewis Hamilton a été l’un des derniers, son arrêt au stand ayant lieu alors que Mercedes a averti Valtteri Bottas “de la pluie imminente dans les deux prochaines minutes”.

Le temps P1 a chuté avec Norris terminant le Q1 le plus rapide de tous devant Verstappen. Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen et Nikita Mazepin sont sortis.

La Q2 a commencé avec un avertissement indiquant que la pluie arriverait cinq minutes après le début de la séance, les 15 pilotes se dirigeant vers le Pirelli intermédiaire.

Norris a une nouvelle fois montré ses prouesses sous la pluie, frappant l’avant devant Verstappen et Sebastian Vettel.

Mercedes s’est mis la pression alors que Lewis Hamilton et Bottas se sont aventurés sur des inters utilisés, les laissant dans les cinq derniers et devant s’améliorer. Hamilton l’a fait, jusqu’à la huitième place, Bottas le suivant dans le top dix, mais seulement jusqu’à la 10e place. Avec trois minutes à faire, les coéquipiers de Mercedes étaient à nouveau dans les cinq derniers, à la fois pour de nouveaux inters et une dernière chance de se qualifier pour la Q3.

Hamilton a bondi à la deuxième place derrière Norris avec Bottas réalisant le troisième temps le plus rapide. Sont sortis Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Carlos Sainz, Fernando Alonso et Lance Stroll.

Leclerc n’était pas content. “Pour moi, les gars, nous nous sommes foutus”, a-t-il déclaré. « Parlons-en plus tard. Je ne comprends pas pourquoi nous nous sommes arrêtés. Nous étions au bon endroit. Tout le monde est resté dehors.

#Q2 se termine ici. C’est #Charles16 P11 et #Carlos55 P13 pour le #BelgianGP de demain. pic.twitter.com/MVjD8BOkGq – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 28 août 2021

La pluie est revenue sur le circuit avant la Q3 avec Vettel appelant à un “drapeau rouge” disant qu’il était trop humide. Norris est parti sur le mouillé complet, signalant « pas mal d’aquaplaning »… un instant plus tard, il s’est lourdement écrasé.

Perdant le contrôle à travers Eau Rouge, il l’a perdu au sommet, filant dans la barrière – droite, gauche et les quatre coins de la voiture endommagés. Norris a fait savoir à McLaren qu’il allait bien mais a été vu en train de serrer son coude.

Vettel, qui était derrière lui sur la piste, s’est rapproché de la McLaren touchée pour vérifier Norris. C’était un gros coup avec un Vettel furieux à la radio : « Qu’est-ce que j’ai dit, putain ? Qu’est-ce que j’ai dis? Drapeau rouge! Putain, c’est inutile.

DRAPEAU ROUGE: Lando Norris est dans les barrières – et Q3 est interrompu Lando dit à McLaren à la radio que son ok #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/u1mbNytWiF – Formule 1 (@F1) 28 août 2021

Norris a été emmené au centre médical de la piste pour des contrôles tandis que, 42 minutes après le lancement du drapeau rouge, les qualifications ont repris avec les pilotes Red Bull et Mercedes se dirigeant vers les pneus intermédiaires. Russell était le seul à sortir sur le mouillé complet.

Hamilton est passé P1 avec un temps de 2:01,552 avec Verstappen dans le premier secteur, mais a ensuite perdu du temps au fur et à mesure que le tour se poursuivait. Il était P2, une seconde complète sur son rival pour le titre. Bottas, une autre demi-seconde de retard, a terminé troisième.

Au lieu d’aller aux stands avant une deuxième manche, comme ils le font habituellement sur le sec, les pilotes sont restés dehors, rechargeant les batteries avant de repartir pour un autre tour. Et puis est venu le choc du segment…

Russell dans la Williams est devenu violet dans le premier secteur et le second. Hamilton a répondu avec un violet dans la seconde, Russell a fait un 2:00.086, Hamilton n’a pas pu l’égaler, 0.013s de moins. Seul Verstappen avait une chance.

Le pilote Red Bull a ensuite gâché la fête de Williams, devançant Russell en pole de 0,321 seconde. Russell débutera toujours P2, sa première place au premier rang en tant que pilote Williams. Hamilton est troisième devant Ricciardo, Vettel, Gasly, Perez, Bottas et Ocon. Bottas a une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir causé une collision au GP de Hongrie.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1:59,765

2 George Russell Williams 0.321s

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.334s

4 Daniel Ricciardo McLaren 1.099s

5 Sebastian Vettel Aston Martin 1.170s

6 Pierre Gasly Alpha Tauri 1.399s

7 Sergio Perez Red Bull 2.347s

8 Valtteri Bottas Mercedes 2.737

9 Esteban Ocon Alpine 3.748s

10 Lando Norris McLaren pas le temps

11 Charles Leclerc Ferrari 1:57.721

12 Nicholas Latifi Williams1:58.056

13 Carlos Sainz Ferrari 1:58.137

14 Fernando Alonso Alpin 1:58.205

15 Lance Stroll Aston Martin 1:58.231

16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2:02.306

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2:02.413

18 Mick Schumacher Haas 2:03.973

19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 2:04.452

20 Nikita Mazepin Haas 2:04.939