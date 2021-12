Max et Jos Verstappen révèlent le contenu des discussions d’Abou Dhabi avec les Hamiltons

Max et Jos Verstappen ont donné des détails sur les conversations qu’ils ont eues avec Lewis Hamilton et son père après le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Une rivalité intense tout au long de la saison s’est réduite à l’un des apogées du Championnat du monde de F1 les plus spectaculaires de l’histoire, et qui a laissé Verstappen et Hamilton aux extrémités opposées de l’échelle de satisfaction.

Juste au moment où Hamilton pensait qu’il avait un huitième titre de pilote record dans le sac, une période tardive de la voiture de sécurité a tout chamboulé et au milieu d’une prise de décision discutable de la direction de course, le Red Bull de Verstappen a pu dépasser la Mercedes sur le dernier tour pour remporter à la fois la victoire et le championnat.

Les relations entre les deux pilotes vedettes de la saison étaient devenues de plus en plus tendues pendant les préparatifs de la campagne et même Jos avait déclaré qu’il respectait Hamilton « en tant que pilote, mais le reste… rien ».

Cependant, beaucoup de respect a été montré à la suite à Yas Marina – de manière impressionnante de la part de Hamilton compte tenu de la nature déchirante de sa défaite.

Verstappen senior et junior ont parlé des conversations qu’ils ont eues avec leur contemporain respectif de Hamilton.

« Toute l’équipe devenait folle, mais bien sûr vous avez l’autre côté où ils sont très déçus et contrariés », a déclaré Max lors d’une interview pour son sponsor CarNext animée par David Coulthard.

« Je pense que ce qui était bien, bien sûr, Lewis est immédiatement venu vers moi [and said] « bien joué, félicitations » et j’ai dit « merci beaucoup pour cette saison incroyable » parce qu’à la fin de la journée, je pense que c’était une saison incroyable, que nous ayons gagné ou terminé deuxièmes.

« Nous nous sommes poussés les uns les autres à chaque limite, avec nous-mêmes mais aussi avec la voiture et toute l’équipe.

« Je pense que tout le monde est très heureux que la saison soit terminée, d’avoir un peu de répit car cela a été très tendu et très dur pour tout le monde. Mais c’était définitivement une grande rivalité.

Jos Verstappen, quant à lui, a partagé un moment avec le père de Hamilton, Anthony, chacun ayant joué un rôle déterminant dans la carrière de leurs fils depuis le moment où ils ont commencé le karting lorsqu’ils étaient enfants.

« Quand j’étais assis avec Max avant qu’il ne monte sur le podium, Anthony était là et il nous a félicités. C’était vraiment bien », a déclaré Jos.

« De plus, pendant la saison, j’ai eu quelques conversations avec lui sur WhatsApp. Il est vraiment sympa.

« Ils ont déjà remporté sept titres, donc pour eux, c’est un peu différent, je pense, [to] quand on gagne le premier. Mais il est toujours respectueux.