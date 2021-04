Max gagne à Imola, Hamilton de la barrière à la P2

Max Verstappen a remporté un GP d’Émilie-Romagne chaotique avec drapeau rouge alors que Lewis Hamilton frappait le mur tout en le pourchassant et Valtteri Bottas et George Russell en venaient aux coups.

Verstappen a fait un départ lancé sur le mouillé pour mener dans le premier virage, menant tous les 63 tours sauf un, ne cédant la tête à Hamilton que lorsqu’il est venu échanger ses inters pour des slicks.

Toute chance pour Hamilton de le poursuivre a été annulée lorsque le Britannique s’est glissé dans le gravier et a grimpé le nez contre le mur tandis que quelques instants plus tard, la journée de Mercedes allait de mal en pis alors que Russell et Bottas se heurtaient au pilote Williams essayant de passer.

Les deux pilotes ont blâmé l’autre, Bottas a donné le doigt au Britannique et Russell a répondu par une gifle.

En fin de compte, Verstappen a remporté une victoire confortable avec le drapeau rouge aidant Hamilton à se remettre en P2 alors qu’il était capable de se libérer.

Lando Norris les a rejoints sur le podium.

Une conduite sans faille de Max! 👌 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/ZFnjOri5NA – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

L’après-midi du Grand Prix a été dramatique du début à la fin car avant même que les pilotes ne se dirigent vers la grille, la pluie est tombée, inondant le circuit, bien que seulement la moitié du circuit. L’autre moitié était sèche.

En se dirigeant vers la grille, Valtteri Bottas a eu une crevaison arrière-gauche, Fernando Alonso a glissé à Tosa et a grimpé la barrière, les freins arrière de Lance Stroll ont pris feu, tout comme celui de Sebastian Vettel. La voiture de ce dernier n’a pas été réparée à temps, le forçant à prendre un départ dans la voie des stands. Charles Leclerc part dans le tour de formation mais récupère pour prendre sa position de départ P4.

Les 19 pilotes restants, avec Hamilton en pole aux côtés de Sergio Perez, mais c’est Max Verstappen qui a pris le meilleur départ, combattant Hamilton roue à roue dans le premier virage. Sans espace, la Mercedes a monté le trottoir, a pris son envol et a perdu un morceau de sa plaque d’extrémité d’aile avant. Perez a perdu la troisième place contre Charles Leclerc. Carlos Sainz a traversé le gravier, tout comme Nicholas Latifi avec son deuxième décollage, le nez d’abord dans le mur, faisant ressortir la voiture de sécurité.

Début sauvage. # F1 #ImolaGP pic.twitter.com/Tt3UJOKDCy – Matt Archuleta (@ indy44) 18 avril 2021

Mick Schumacher a effacé son cahier alors qu’il heurtait la barrière en essayant de réchauffer ses pneus derrière la voiture de sécurité avec Sergio Perez également en difficulté alors qu’il sortait de la piste puis dépassait deux voitures pour récupérer sa position P4. Cela lui a valu une pénalité de 10 secondes.

Le redémarrage au 7e tour a permis à Hamilton d’attaquer Verstappen mais le Red Bull a tenu bon, Leclerc troisième et Perez P4 avec Daniel Ricciardo, Lando Norris, Pierre Gasly et Carlos Sainz en cinquième position. Lance Stroll s’est impliqué alors que Gasly, le seul pilote dans le top dix en pleine pluie, a commencé à plonger dans l’ordre alors que ses pneus cédaient.

TOUR 8/63 Le combat pour la sixième, avec Gasly en tête pour le moment Cinq pilotes, cinq équipes à la chasse! 🏹 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/RTf7UJ8b7K – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

Hors de la piste pour la troisième ou quatrième fois, Sainz a été invité à «se calmer». Verstappen a dit à Red Bull de «tenter sa chance» avec la stratégie et les pneus slicks. Norris a dit à McLaren qu’il avait besoin d’un «air clair» alors qu’il était assis au sein du DRS de son coéquipier Ricciardo. Ricciardo a reçu l’ordre «d’échanger des positions» et il l’a fait.

Vettel sans grand-chose à perdre, il a dû faire face à une pénalité stop-go de 10 secondes – pas de sa faute mais parce qu’Aston Martin n’avait pas les roues sur sa voiture cinq minutes avant le tour de formation – a été le premier à parier sur les slicks et, avec son temps à 1:29, le reste du peloton a commencé à emboîter le pas.

Le leader de la course Verstappen s’est arrêté au 28e tour avec Hamilton, qui était à deux secondes du Néerlandais, dans un tour plus tard. Un front droit collant signifiait que Verstappen a repris la tête une fois que Hamilton s’est arrêté avec le pilote Mercedes deuxième, Leclerc troisième, Norris quatrième et Perez, qui a pris son penalty, P5.

La poursuite de Hamilton a été vaine alors qu’il est allé piquer le premier dans la barrière, a eu du mal à faire marche arrière et a finalement rejoint mais en septième place et sur le chemin des stands pour un nouveau nez. La journée de Mercedes est allée de mal en pis. Bottas et Russell sont entrés en collision, faisant ressortir les drapeaux rouges.

Russell a essayé de dépasser Bottas pour la neuvième place à l’extérieur, a été pressé sur l’herbe, a obtenu un slapper de char et a éliminé Bottas et lui-même. Les deux voitures étaient brisées, des débris un peu partout, et les deux pilotes avaient quelques mots de choix l’un pour l’autre. Bottas a donné le doigt à Russell. Russell a répondu par une gifle.

Russell claque Bottas sur le casque tandis que Bottas lui donne le doigt 😳🌶 pic.twitter.com/z4oHY8XYCe – ESPN F1 (@ ESPNF1) 18 avril 2021

L’ordre de passage sous drapeau rouge: Verstappen, Leclerc, Norris, Perez, Sainz, Ricciardo, Stroll, Raikkonen, Hamilton, Tsunoda. Stroll, la première des voitures à chevaucher, a été autorisée à conduire les autres pour se déchaîner et revenir dans la voie des stands dans le bon ordre.

Derrière la Safety Car, le drame se poursuit alors que Verstappen a eu un moment mais a réussi à rester devant Leclerc avec le Néerlandais conservant la tête au redémarrage. Norris, sur les pneus tendres, a pris Leclerc, Tsunoda a filé, Hamilton a dépassé Raikkonen. Deux tours plus tard, Perez a jeté P4 à la chicane de Villeneuve alors qu’il a filé dans le gravier et est tombé en P14.

Hamilton a régulièrement progressé dans l’ordre de courir P4 avec 10 à jouer. Il était 16 secondes derrière Verstappen mais moins de deux derrière le pilote P2 Norris. Avec Leclerc tombant à l’arrière de Norris, Hamilton a utilisé son DRS pour prendre le pilote Ferrari et passer à la troisième place, se classant sur une place de podium avec huit à faire. Norris n’est pas tombé sans combat, faisant travailler Hamilton pour P2, mais P2 est ce qu’il a obtenu.

Verstappen a couru sans contestation au drapeau à damier pour remporter sa première victoire de cette saison avec 22 secondes d’avance sur Hamilton. Le pilote Mercedes a également réalisé le tour le plus rapide pour mener le championnat des pilotes d’un point avec Verstappen P2. Norris était troisième devant les Ferrari de Leclerc et Sainz.

Ricciardo, Stroll, Gasly, Raikkonen et Ocon ont complété les points. Vettel a abandonné dans l’avant-dernier tour avec un problème de boîte de vitesses mais a été classé P15.

Résultat

1 Max Verstappen Red Bull 1: 17,526

2 Lewis Hamilton Mercedes 22.000

3 Lando Norris McLaren 23.702s

4 Charles Leclerc Ferrari 25.579s

5 Carlos Sainz Ferrari 27.036s

6 Daniel Ricciardo McLaren 51.220s

7 Lance Stroll Aston Martin 51.909s

8 Pierre Gasly AlphaTauri 52.818s

9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 64.773s

10 Esteban Ocon Alpine 65.704s

11 Fernando Alonso Alpine 66.561s

12 Sergio Perez Red Bull 67.151s

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 73.184s

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 tour

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1 tour

16 Mick Schumacher Haas 1 tour

17 Nikita Mazepin Haas 2 tours

N’a pas fini

Accident de Valtteri Bottas Mercedes

Accident de George Russell Williams

Accident de Nicholas Latifi Williams

