Max Homa est proclamé champion de Fortinet

L’Américain Max d’accueil il a récupéré son meilleur match et avec un retour au quatrième tour du championnat Fortinet, du Tournée de la PGA, il a été proclamé ce dimanche champion en terminant avec un cumulatif de 269 coups (-19), un avantage sur son compatriote Maverick McNealy, qui a terminé deuxième (-18).

Pendant ce temps, le Chilien Mythe Pereira, qui a terminé un grand tournoi, s’est classé troisième avec un score cumulé de 271 (-16). l’australien Marc leishman et l’américain Talor gooch (273, -15) partage la quatrième place.

La décision de Homa de renoncer à son podcast de golf populaire et souvent comique pour se concentrer sur son jeu porte déjà ses fruits. Homa il a troué du rough de 87 yards pour un eagle au par 4 12 pour commencer un retour de neuf et a ajouté trois birdies pour une victoire après un record de 65 (-7) lors du premier tournoi de la nouvelle saison du PGA Tour.

“La vérité c’est que aujourd’hui j’avais le contrôle total de mon jeu“, a déclaré Homa, qui a sauvé la paire de l’arène à trois reprises et a remporté un prix de 1 260 000 $ en espèces et 500 points de qualification pour la FedEx Cup.

Trois coups derrière McNealy avec sept trous restants, Homa a suivi l’aigle avec un birdie sur la normale 4 de 13. L’ancien joueur de 30 ans de l’Université de Californie a réussi un autre birdie à la normale 5 16 et a couru un mètre cinq et demi à la normale 4 17. Il a réussi la normale 5 sur 18 pour s’assurer la victoire.

Homa a gagné pour la deuxième fois cette année et la troisième fois sur le PGA Tour. Il a gagné à Riviera à Los Angeles en février dernier. Sa dernière victoire est survenue une semaine après que Homa ait terminé le podcast “Get A Grip” qu’il a produit pendant près de deux ans.

McNealy a tiré un 68 pour terminer deuxième. Il a réussi un birdie à 16 ans, puis fait un double bogey à 17 ans et un aigle à 18 ans. Fils du milliardaire et ancien PDG de Sun Microsystems Scott McNealy, le joueur de 25 ans a grandi à Palo Alto et a joué à Stanford.

Pereira (68, -4) a terminé troisième, remportant un prix de 483 000 $ et 190 points de qualification pour la FedEx Cup, ce qui a été sa meilleure performance de l’année.

Classement final (par 72)

1. Max Homa (États-Unis) 269 (67-72-65-65)

2. Maverick McNealy (États-Unis) 270 (68-64-70-68)

3. Mythe Pereira (Chili) 272 (67-67-70-68)

4. Marc Leishman (Australie) 273 (69-71-68-65)

4. Talor Gooch (États-Unis) 273 (69-70-66-68)

6. Hideki Matsuyama (Japon) 275 (69-69-71-66)

6. Patrick Rodgers (États-Unis) 275 (68-70-70-67)

6. John Augenstein (États-Unis) 275 (68-69-70-68)

6. CT Pan (Taipei chinois) 275 (71-68-67-69)

6. Scott Stallings (États-Unis) 275 (67-70-67-71)