Max Homa sur l’établissement d’objectifs et comment il veut s’améliorer

House et Hubbard parlent également de Bryson DeChambeau et donnent un aperçu du championnat Wyndham

House et Hubbard récapitulent toute l’action des Jeux olympiques de Tokyo (1:35), parlent de Bryson DeChambeau (12:48) et donnent un aperçu du championnat Wyndham (36:36). Ensuite, ils sont rejoints par Max Homa pour parler de ses objectifs, de ce qu’il veut améliorer et plus encore (48:10).

Hôtes : Joe House et Nathan Hubbard

Invité : Max Homa

Producteur : Steve Ahlman

Assistant de production : Isaiah Blakely

