Max Joseph ne revient pas dans « Catfish » malgré les rumeurs de Nev Schulman

Nev Schulman ne retrouve pas son partenaire télé de longue date Max Joseph pour la prochaine saison de « Catfish » … même si Nev a fait croire aux fans que cela se produisait.

Voici l’accord, Nev a publié mardi une vidéo sur les réseaux sociaux le montrant en train de faire l’imbécile avec Max et faisant la promotion du prochain retour de l’émission de téléréalité, ce qui a entraîné un flot de commentaires de personnes paniquées à l’idée que Max soit potentiellement impliqué ou lui demandait s’il était dans le giron.

Mais, nos sources nous disent que Max ne revient PAS dans la série ou n’apparaît dans aucun épisode cette saison.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

On nous dit que Nev et Max sont restés amis au fil des ans et que la vidéo a été tournée lundi soir alors que le duo la faisait à Los Angeles.

TMZ a cassé l’histoire … Max quitter l’émission MTV, qu’il a aidé à créer et à animer pendant 7 ans, en 2018 pour poursuivre une carrière dans le cinéma.

On dirait que la porte est ouverte si jamais Max ressentait la démangeaison de l’hébergement «Poisson-chat» … nos sources disent que Nev aimerait le revoir à l’avenir, si c’est quelque chose que Max voudrait faire un jour.

‘Catfish’ revient mercredi soir sur MTV … avec Nev et Kamie Crawford en tant qu’hôtes, et – grâce à la pandémie – toute la saison a été produite à distance.