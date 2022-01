Max Julien, qui a joué le rôle du proxénète emblématique Goldie dans « The Mack », est décédé à 88 ans

L’acteur Max Julien, mieux connu pour son rôle emblématique de Goldie dans le film de blaxploitation de 1973 « The Mack », est décédé samedi à l’âge de 88 ans, ont confirmé des représentants.

Julien est décédé le jour du Nouvel An après avoir été retrouvé par sa femme, Arabella, ont déclaré des représentants à TMZ. La cause du décès n’a pas été révélée.

« Au cours des décennies de carrière de Julien, il était connu pour son audace, son honnêteté et sa franchise. Il vivrait et dirait sa propre vérité à la fois professionnellement et en privé », a déclaré son équipe dans son communiqué. « Il était considéré comme un « homme parmi les hommes » rare. »

Julien était un acteur de formation classique, selon IMDB, et a commencé sa carrière dans des productions off-Broadway autour de New York avant de passer au théâtre, à l’écriture et à la production de films.

Son plus grand rôle, Goldie dans « The Mack », était un proxénète ambitieux qui venait de purger une peine de cinq ans de prison. Un jeune Richard Pryor incarne Slim, l’acolyte de Goldie, dans l’un de ses premiers rôles au cinéma avant que le comédien ne devienne une grande star d’Hollywood.

Max Julien a joué dans le film « The Mack » de 1973 dans le rôle de John « Goldie » Mickens..

La performance de Julien dans le film est ancrée dans la culture hip hop, et des dizaines de rappeurs ont échantillonné les répliques ou scènes de Goldie du film, notamment Snoop Dogg, Raekwon, Mobb Deep, LL Cool J et Public Enemy.

L’acteur a également écrit et produit la série de films emblématique Cleopatra Jones dans les années 1970. Les autres films dans lesquels Julien est apparu incluent « The Black Klansman » (1966), « Psych Out (1966) « The Savage Seven » (1968), « Up Tight! » (1968) et « Geting Straight » (1970).