Max Julien, star de « The Mack », décédé à 88 ans

La star de Mack Max Julien est décédée à 88 ans, sa femme le découvrant tôt samedi matin. Julien est surtout connu pour son rôle dans The Mack en tant que Goldie et pour l’écriture de son Cleopatra Jones.

« Au cours des décennies de carrière de Julien, il était connu pour son audace, son honnêteté et sa franchise », indique le communiqué de la famille de Julien. « Il vivrait et dirait sa propre vérité à la fois professionnellement et en privé. Il était considéré comme un » homme parmi les hommes » rare. «

L’auteur de bandes dessinées et producteur de films David F. Walker a annoncé la nouvelle du décès de la star de la blaxploitation, l’honorant de louanges et d’un rendu du look de Julien dans The Mack. « Max Julien 1er janvier 1945 – 1er janvier 2022 J’ai rencontré Max en 1996. C’était un être humain formidable, et nous avons eu tellement de conversations incroyables. Il était brillant et hilarant et charismatique… RIP », le légende sur le message lit.

Aucune cause de décès n’a encore été révélée pour Julien, mais le commentaire de sa famille fait allusion à un décès soudain à la maison. Sa carrière était légère dans les crédits d’acteur, selon TMZ, mais il fait partie de l’histoire du cinéma grâce à The Mack. Julien a dépeint Goldie dans le film de 1973, un « proxénète en devenir » à Oakland qui cherche à être au sommet du jeu tout en affrontant la police et un baron de la drogue après la prison.

Julien a partagé la vedette avec le comédien Richard Pryor dans le film avant son ascension au sommet du monde de la comédie. Accompagné d’une bande-son mémorable du maître du R&B Willie Hutch, The Mack offre une recette du succès et s’impose comme un classique du genre. Il est également devenu un élément majeur de l’histoire de la culture pop, y compris dans le monde du hip hop où plusieurs répliques et scènes du film sont saluées dans les chansons de LL Cool J, Public Enemy, Snoop Dogg, membre du Wu-Tang Raekwon et beaucoup d’autres.

Il rendrait également hommage à son rôle dans The Mack avec une apparition dans How to Be a Player de Def Jam en tant que personnage et mentor similaire au rôle principal de Bill Bellamy en tant qu’oncle Fred.