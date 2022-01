Max Julien, star de « The Mack », est décédé à 88 ans

Max Julien – célèbre pour son rôle principal dans le film de blaxploitation « The Mack » – est décédé.

L’acteur/scénariste/producteur est décédé le jour de son anniversaire, le 1er janvier, en raison de circonstances non divulguées – cela selon son équipe de relations publiques … qui dit que sa femme l’a découvert tôt samedi matin.

Dans un communiqué, ils disent en partie… « Au cours des décennies de carrière de Julien, il était connu pour être audacieux, honnête et direct. Il vivrait et dirait sa propre vérité à la fois professionnellement et en privé. Il était considéré comme un rare « l’homme parmi les hommes ».

Auteur de bandes dessinées et producteur de films David F. Walker a annoncé la mort de Julien dans une publication sur les réseaux sociaux, en l’honneur de son ami.

Il a écrit : « Max Julien 1er janvier 1945 – 1er janvier 2022 J’ai rencontré Max en 1996. C’était un être humain formidable, et nous avons eu tellement de conversations incroyables. Il était brillant, hilarant et charismatique… RIP » La légende de DFW accompagnait un rendu artistique de Julien à son apogée, représentant une scène classique de ‘TM’.

Aucune cause de décès n’a été révélée.

Bien qu’il ait une poignée de crédits d’acteur, on se souviendra surtout de Julien pour avoir joué Goldie dans le film culte de 1973 – dans lequel il dépeint un proxénète ambitieux et prometteur à Oakland, qui affronte des flics corrompus et un baron de la drogue. à sa sortie de prison.

En chemin, il construit sa liste de femmes avec son acolyte, Slim … qui, assez drôle, est joué par un jeune Richard Pryor, bien avant qu’il n’explose en tant qu’acteur de premier plan. RP, bien sûr, était déjà bien établi en tant que comédien à ce stade.

Plusieurs répliques et scènes de « The Mack » ont fait leur chemin dans la culture populaire – en particulier dans le hip-hop, avec plusieurs rappeurs échantillonnant des extraits du film dans leurs chansons. Certains de ces MC qui ont rendu hommage – Too Short, Snoop Dogg, Raekwon, Mobb Deep, LL Cool J, Public Enemy, Jadakiss, MC Ren, Kriss Kross et Big KRIT… pour n’en nommer que quelques-uns.

Certains autres films et émissions notables que Julien a joué dans … « The Black Klansman », « Psych-Out », « Uptight », « Mod Squad », « Getting Straight », « How to Be Player », entre autres. Il a également aidé à créer la franchise ‘Cleopatra Jones – une autre saga de blaxploitation.

Julien laisse dans le deuil sa femme Arabella. Il avait 88 ans.

DÉCHIRURE